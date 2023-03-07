https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-السورية-خروج-مطار-حلب-الدولي-عن-الخدمة-جراء-العدوان-الإسرائيلي-1074405756.html
الدفاع السورية: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي
الدفاع السورية: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي
أعلنت وزارة الدفاع السورية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي استهدف المطار. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T00:11+0000
2023-03-07T00:11+0000
2023-03-07T00:26+0000
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ونقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، عن مصدر عسكري قوله، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".كان مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أفاد ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى في الوقت الراهن لعدوان إسرائيلي على محيط مطار النيرب بمدينة حلب.ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني، أن العدوان الإسرائيلي تم من قبالة السواحل السورية. مؤكدا أن الصواريخ تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها، ولكلن أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار.ونفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في مطار حلب الدولي، وقوع أي إصابات بشرية. مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.ومطار النيرب (أو مطار حلب الدولي) هو ثاني أكبر مطار دولي في سوريا ويقع إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، وهو يخدم مدينة حلب والمحافظات الشمالية، ويضم أحد مقرات شركة الخطوط الجوية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230306/-مراسل-سبوتنيك-سماع-دوي-انفجارات-في-محيط-مدينة-حلب-1074405241.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, حلب, عدوان إسرائيلي
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, حلب, عدوان إسرائيلي
الدفاع السورية: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي
00:11 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 00:26 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع السورية، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء عدوان إسرائيلي استهدف المطار.
ونقل مراسل "سبوتنيك" في سوريا، عن مصدر عسكري قوله، إنه "في تمام الساعة 2:07 من فجر اليوم (بالتوقيت المحلي)، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا
من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية في المطار وخروجه عن الخدمة".
كان مراسل "سبوتنيك" في سوريا، أفاد ليل الاثنين/الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى
في الوقت الراهن لعدوان إسرائيلي على محيط مطار النيرب بمدينة حلب.
ونقل مراسل "سبوتنيك" عن مصدر أمني، أن العدوان الإسرائيلي تم من قبالة السواحل السورية. مؤكدا أن الصواريخ تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ المعادية قبل وصولها إلى هدفها، ولكلن أحد الصواريخ أفلت من المضادات واستهدف المهبط الرئيسي للمطار.
ونفت مصادر لوكالة "سبوتنيك" في مطار حلب الدولي، وقوع أي إصابات بشرية. مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
ومطار النيرب (أو مطار حلب الدولي) هو ثاني أكبر مطار دولي في سوريا ويقع إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، وهو يخدم مدينة حلب والمحافظات الشمالية، ويضم أحد مقرات شركة الخطوط الجوية السورية.