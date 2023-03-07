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https://sputnikarabic.ae/20230307/الدفاع-الليتوانية-اتفقنا-مع-برلين-على-تعزيز-الجناح-الشرقي-لحلف-الناتو-بالمقاتلات-والدفاع-الجوي-1074429573.html
الدفاع الليتوانية: اتفقنا مع برلين على تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو بالمقاتلات والدفاع الجوي
الدفاع الليتوانية: اتفقنا مع برلين على تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو بالمقاتلات والدفاع الجوي
أعلنت وزارة الدفاع اللتوانية أن فيلينيوس وبرلين اتفقتا على الحاجة إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، من خلال نشر أنظمة دفاع جوي ومقاتلات إضافية. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T13:00+0000
2023-03-07T13:00+0000
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وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، متحدثا في مؤتمر صحفي في فيلنيوس مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس: "لقد اتفقنا مع ألمانيا على الحاجة إلى تعزيز الدفاع الجوي للجناح الشرقي لحلف الناتو ، وبدون أدنى شك ، يجب أن يشمل ذلك ، في رأينا ، نشر ليس فقط مقاتلات الحلفاء الإضافية ، ولكن أيضًا أنظمة الدفاع الجوي".هذا وبدأت الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة على نطاق واسع إلى بولندا ولاتفيا في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وفقًا لـ"رويترز".بدأت الدبابات والمركبات القتالية الأمريكية في الوصول، إلى ميناء فليسينجين الهولندي، لتتوجه لاحقا إلى بولندا وليتوانيا في إطار جهود تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.وقال العقيد روبرت كيلام، المسؤول عن العملية من الجانب الأمريكي، إن "نحو 1250 وحدة من المعدات العسكرية ستصل إلى هذا الميناء".تشمل المركبات دبابات M-1 Abrams ومركبات برادلي القتالية من فريق اللواء القتالي الثاني وفرقة الفرسان الأولى من فورت هود، تكساس.في ديسمبر/كانون الأول، نقلت الولايات المتحدة ب نحو 700 مركبة قتالية إلى بولندا، بما في ذلك دبابات أبرامز. تم تنفيذ ذلك في إطار برنامج "حل الأطلسي". بدأ في عام 2014، ويهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في أوروبا. ترسل بعض أجزاء الجيش الأمريكي وحدات منفصلة إلى أوروبا في إطار العملية، وتنشر في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
https://sputnikarabic.ae/20230113/الولايات-المتحدة-ترسل-الدبابات-على-نطاق-واسع-إلى-أوروبا-الشرقية-1072214466.html
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العالم, ليتوانيا, عمليات عسكرية, أخبار ألمانيا, الناتو
العالم, ليتوانيا, عمليات عسكرية, أخبار ألمانيا, الناتو

الدفاع الليتوانية: اتفقنا مع برلين على تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو بالمقاتلات والدفاع الجوي

13:00 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / Petras Malukas
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أعلنت وزارة الدفاع اللتوانية أن فيلينيوس وبرلين اتفقتا على الحاجة إلى تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو، من خلال نشر أنظمة دفاع جوي ومقاتلات إضافية.
وقال وزير الدفاع الليتواني أرفيداس أنوسوسكاس، متحدثا في مؤتمر صحفي في فيلنيوس مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس: "لقد اتفقنا مع ألمانيا على الحاجة إلى تعزيز الدفاع الجوي للجناح الشرقي لحلف الناتو ، وبدون أدنى شك ، يجب أن يشمل ذلك ، في رأينا ، نشر ليس فقط مقاتلات الحلفاء الإضافية ، ولكن أيضًا أنظمة الدفاع الجوي".
هذا وبدأت الولايات المتحدة في إرسال الأسلحة على نطاق واسع إلى بولندا ولاتفيا في إطار تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي، وفقًا لـ"رويترز".
بدأت الدبابات والمركبات القتالية الأمريكية في الوصول، إلى ميناء فليسينجين الهولندي، لتتوجه لاحقا إلى بولندا وليتوانيا في إطار جهود تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.
دبابات أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2023
الولايات المتحدة ترسل الدبابات على نطاق واسع إلى أوروبا الشرقية
13 يناير, 04:43 GMT
وقال العقيد روبرت كيلام، المسؤول عن العملية من الجانب الأمريكي، إن "نحو 1250 وحدة من المعدات العسكرية ستصل إلى هذا الميناء".
تشمل المركبات دبابات M-1 Abrams ومركبات برادلي القتالية من فريق اللواء القتالي الثاني وفرقة الفرسان الأولى من فورت هود، تكساس.
في ديسمبر/كانون الأول، نقلت الولايات المتحدة ب نحو 700 مركبة قتالية إلى بولندا، بما في ذلك دبابات أبرامز. تم تنفيذ ذلك في إطار برنامج "حل الأطلسي". بدأ في عام 2014، ويهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في أوروبا. ترسل بعض أجزاء الجيش الأمريكي وحدات منفصلة إلى أوروبا في إطار العملية، وتنشر في دول الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
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