https://sputnikarabic.ae/20230307/الفيدرالي-الأمريكي-يتوقع-مواصلة-رفع-سعر-الفائدة-لمكافحة-التضخم-1074451035.html
الفيدرالي الأمريكي يتوقع مواصلة رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم
الفيدرالي الأمريكي يتوقع مواصلة رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم
أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل رفع معدل سعر الفائدة لمكافحة التضخم. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T16:01+0000
2023-03-07T16:01+0000
2023-03-07T16:01+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال باول خلال جلسة استماع أمام الكونغرس: "نظرا إلى ارتفاع سعر التضخم إلى معدل أكبر من هدفنا طويل الأجل البالغ 2%، وعدم استقرار سوق العمل، فإن لجنة السوق المفتوحة تواصل تشديد السياسة النقدية، عبر رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.5% خلال العام الماضي".وأشار باول إلى أنه "على الرغم من تباطؤ التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإن عملية خفضه إلى 2% ستكون طويلة ووعرة".ويمثل رفع أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.إلا أن رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم.ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يؤثر على انخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في المشاريع ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك.
https://sputnikarabic.ae/20221020/إيلون-ماسك-ينتقد-رفع-الاحتياطي-الفدرالي-الأمريكي-لسعر-الفائدة-1069258746.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, اقتصاد, الأخبار, العالم, أخبار العالم الآن
الفيدرالي الأمريكي يتوقع مواصلة رفع سعر الفائدة لمكافحة التضخم
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أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ستواصل رفع معدل سعر الفائدة لمكافحة التضخم.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال باول خلال جلسة استماع أمام الكونغرس: "نظرا إلى ارتفاع سعر التضخم إلى معدل أكبر من هدفنا طويل الأجل البالغ 2%، وعدم استقرار سوق العمل، فإن لجنة السوق المفتوحة تواصل تشديد السياسة النقدية، عبر رفع معدل سعر الفائدة إلى 4.5% خلال العام الماضي".
وأشار باول إلى أنه "على الرغم من تباطؤ التضخم خلال الأشهر الأخيرة، فإن عملية خفضه إلى 2% ستكون طويلة ووعرة".
وأضاف باول أنه يتوقع استمرار رفع سعر الفائدة، مرجحا أن يصبح المعدل النهائي لأسعار الفائدة أعلى مما كان متوقعا في السابق.
20 أكتوبر 2022, 01:48 GMT
ويمثل رفع أسعار الفائدة أحد أسلحة البنوك المركزية في كبح جماح التضخم
، عبر امتصاص فوائض السيولة من الاقتصاد وتقويض الطلب.
إلا أن رفع الولايات المتحدة أسعار الفائدة يعني الكثير بالنسبة لاتجاه حركة رؤوس الأموال حول العالم.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة
إلى زيادة تكلفة تمويل الأنشطة الاقتصادية، بما يؤثر على انخفاض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات، إذ يلجأ المستثمرون لاستثمار أموالهم في المشاريع ذات العائد الثابت والخالية من المخاطر، مع ضبابية المشهد الاقتصادي ووجود عائد أعلى من البنوك.