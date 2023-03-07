https://sputnikarabic.ae/20230307/المنظمة-الدولية-للهجرة-تعلن-حاجتها-لـ-125-مليون-دولار-لدعم-لاجئي-الروهينغا-1074450540.html
المنظمة الدولية للهجرة تعلن حاجتها لـ 125 مليون دولار لدعم لاجئي الروهينغا
المنظمة الدولية للهجرة تعلن حاجتها لـ 125 مليون دولار لدعم لاجئي الروهينغا
قالت المنظمة الدولية للهجرة (آي او إم) إن هناك حاجة إلى مساعدات مالية بقيمة 125 مليون دولار لدعم 1.4 مليون لاجئ من الروهينغا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T15:40+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها قالت المنظمة: "مع دخول استجابة اللاجئين الروهينجا عامها السادس في عام 2023، تناشد المنظمة الدولية للهجرة تقديم 125 مليون دولار أمريكي لدعم 1.4 مليون لاجئ من الروهينغا والمجتمعات المضيفة المحتاجة في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش".وأضاف البيان أن لاجئي الروهينجا في ميانمار الذين يعيشون حاليًا في بنغلاديش يتلقون المساعدة من حكومة البلاد والمجتمع الدولي، لكن احتياجاتهم "هائلة" ولا يمكن إشباعها بالكامل إلا من خلال الدعم المستمر.يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تواصل دعمها للاجئين الروهينجا بعد أن بدأوا الفرار إلى بنغلاديش في عام 2017، وتعطي المنظمة الأولوية لتوصيل الوقود للطهي لأكثر من 96000 أسرة، مما يسهم في الأمن الغذائي وتحسين الرعاية الصحية، وضمان الحصول على المياه النظيفة.طالع أيضا: الأمم المتحدة للعالم: لا تنسوا مأساة لاجئي الروهينغا
https://sputnikarabic.ae/20230305/اندلاع-حريق-ضخم-في-مخيم-للروهينغا-في-بنغلادش-1074357636.html
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أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار ميانمار, أخبار الروهينغا
أخبار العالم الآن, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة, أخبار ميانمار, أخبار الروهينغا
المنظمة الدولية للهجرة تعلن حاجتها لـ 125 مليون دولار لدعم لاجئي الروهينغا
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قالت المنظمة الدولية للهجرة (آي او إم) إن هناك حاجة إلى مساعدات مالية بقيمة 125 مليون دولار لدعم 1.4 مليون لاجئ من الروهينغا.
موسكو- سبوتنيك. ووفق بيان لها قالت المنظمة: "مع دخول استجابة اللاجئين
الروهينجا عامها السادس في عام 2023، تناشد المنظمة الدولية للهجرة تقديم 125 مليون دولار أمريكي لدعم 1.4 مليون لاجئ من الروهينغا والمجتمعات المضيفة المحتاجة في منطقة كوكس بازار في بنجلاديش".
وأضاف البيان أن لاجئي الروهينجا في ميانمار الذين
يعيشون حاليًا في بنغلاديش يتلقون المساعدة من حكومة البلاد والمجتمع الدولي، لكن احتياجاتهم "هائلة" ولا يمكن إشباعها بالكامل إلا من خلال الدعم المستمر.
وقال أنطونيو فيتورينو، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إن "الأزمات والكوارث المستمرة في جميع أنحاء العالم يجب ألا تجعلنا ننسى احتياجات لاجئي الروهينجا والاستجابة في بنغلاديش"، مضيفًا أن المنظمة تحث المجتمع الدولي على تكثيف جهوده للتأكد من اللاجئين الروهينجا.
يشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة تواصل دعمها للاجئين الروهينجا بعد أن بدأوا الفرار إلى بنغلاديش في عام 2017، وتعطي المنظمة الأولوية لتوصيل الوقود للطهي لأكثر من 96000 أسرة، مما يسهم في الأمن الغذائي وتحسين الرعاية الصحية، وضمان الحصول على المياه النظيفة.