https://sputnikarabic.ae/20230307/الولايات-المتحدة-تشتري-100-ألف-برميل-نفط-من-فنزويلا-يوميا-1074406389.html

الولايات المتحدة تشتري 100 ألف برميل نفط من فنزويلا يوميا

الولايات المتحدة تشتري 100 ألف برميل نفط من فنزويلا يوميا

صرح السيناتور الأمريكي، دان سوليفان، بأن الولايات المتحدة تستورد 100 ألف برميل من النفط يوميًا من فنزويلا بدلاً من استخراجه من ألاسكا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T03:20+0000

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هيوستين - سبوتنيك. وقال سوليفان على هامش أعمال مؤتمر الطاقة "سيرا ويك" في هيوستن يوم الاثنين، "نستورد في الوقت الراهن 100 ألف برميل (من النفط) يوميا من فنزويلا..و(الرئيس الأمريكي جو بايدن) لا يسمح لألاسكا بإنتاج الطاقة الأمريكية".وفي فبراير/شباط الماضي، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تتلقى 100 ألف برميل من النفط يوميًا من فنزويلا بعد تخفيف العقوبات.

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