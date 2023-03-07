https://sputnikarabic.ae/20230307/الولايات-المتحدة-تشتري-100-ألف-برميل-نفط-من-فنزويلا-يوميا-1074406389.html
الولايات المتحدة تشتري 100 ألف برميل نفط من فنزويلا يوميا
الولايات المتحدة تشتري 100 ألف برميل نفط من فنزويلا يوميا
صرح السيناتور الأمريكي، دان سوليفان، بأن الولايات المتحدة تستورد 100 ألف برميل من النفط يوميًا من فنزويلا بدلاً من استخراجه من ألاسكا. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T03:20+0000
2023-03-07T03:20+0000
2023-03-07T03:20+0000
سوق النفط
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هيوستين - سبوتنيك. وقال سوليفان على هامش أعمال مؤتمر الطاقة "سيرا ويك" في هيوستن يوم الاثنين، "نستورد في الوقت الراهن 100 ألف برميل (من النفط) يوميا من فنزويلا..و(الرئيس الأمريكي جو بايدن) لا يسمح لألاسكا بإنتاج الطاقة الأمريكية".وفي فبراير/شباط الماضي، أفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة تتلقى 100 ألف برميل من النفط يوميًا من فنزويلا بعد تخفيف العقوبات.
https://sputnikarabic.ae/20230307/شركة-بتروناس-مستقبل-أسعار-النفط-في-السوق-الدولية-سيبقى-غير-واضح-في-ظل-النزاع-بأوكرانيا-1074406288.html
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سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ألاسكا
سوق النفط, أسعار النفط اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ألاسكا
الولايات المتحدة تشتري 100 ألف برميل نفط من فنزويلا يوميا
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صرح السيناتور الأمريكي، دان سوليفان، بأن الولايات المتحدة تستورد 100 ألف برميل من النفط يوميًا من فنزويلا بدلاً من استخراجه من ألاسكا.