https://sputnikarabic.ae/20230307/بولندا-ترسل-10-دبابات-ليوبارد-2-إضافية-إلى-أوكرانيا-خلال-أيام-1074447595.html
بولندا ترسل 10 دبابات "ليوبارد 2" إضافية إلى أوكرانيا خلال أيام
بولندا ترسل 10 دبابات "ليوبارد 2" إضافية إلى أوكرانيا خلال أيام
أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترسل 10 دبابات إضافية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا الأسبوع الجاري. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T15:32+0000
2023-03-07T15:32+0000
2023-03-07T15:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولندا
أخبار أوكرانيا
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_8bc329e2609f3f310a94142a650f9635.jpg
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في وارسو قبل أن يتوجه إلى ستوكهولم لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.وقال بلاشتشاك "ستسلم بولندا 10 دبابات قتالية ليوبارد 2 إضافية إلى أوكرانيا هذا الأسبوع بعد تسليم 4 دبابات في 24 فبراير/شباط".وأكد الوزير أن "بولندا مستعدة لإقامة مركزا لصيانة دبابات ليوبارد التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا". وأشار إلى أنه "يتوقع من نظيره الألماني بوريس بيستوريوس إقناع بلاده بتسليم قطع غيار لدبابات ليوبارد من النوع الأقدم التي التزمت بولندا بتسليمها إلى أوكرانيا". وأوضح أن "المشكلة الرئيسية التي ستواجه هذه الدبابات في أوكرانيا هي نقص قطع الغيار"، مضيفا "آمل أن يحدث إنفراجة".يذكر أن روسيا كانت قد أرسلت في وقت سابق مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230225/إعلام-يعرض-دبابات-ليوبارد-الأولى-التي-وصلت-إلى-أوكرانيا-فيديو-1073977407.html
بولندا
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1a/1072734424_142:0:2090:1461_1920x0_80_0_0_58f950228b58a7c36d7e12eea2029751.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بولندا, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بولندا ترسل 10 دبابات "ليوبارد 2" إضافية إلى أوكرانيا خلال أيام
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترسل 10 دبابات إضافية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا الأسبوع الجاري.
جاء ذلك في تصريحات للصحفيين في وارسو قبل أن يتوجه إلى ستوكهولم لحضور اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.
وقال
بلاشتشاك "ستسلم بولندا 10 دبابات قتالية ليوبارد 2 إضافية إلى أوكرانيا هذا الأسبوع بعد تسليم 4 دبابات في 24 فبراير/شباط".
وأكد الوزير أن "بولندا مستعدة لإقامة مركزا لصيانة دبابات ليوبارد التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا".
وأشار إلى أنه "يتوقع من نظيره الألماني بوريس بيستوريوس إقناع بلاده بتسليم قطع غيار لدبابات ليوبارد
من النوع الأقدم التي التزمت بولندا بتسليمها إلى أوكرانيا".
وأوضح أن "المشكلة الرئيسية التي ستواجه هذه الدبابات في أوكرانيا هي نقص قطع الغيار"، مضيفا "آمل أن يحدث إنفراجة".
يذكر أن روسيا
كانت قد أرسلت في وقت سابق مذكرة احتجاج إلى دول حلف "الناتو"، بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكدة أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا للجيش الروسي.