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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230307/تقرير-يكشف-عن-بداية-النهاية-لنظام-كييف-1074424526.html
تقرير يكشف عن "بداية النهاية" لنظام كييف
تقرير يكشف عن "بداية النهاية" لنظام كييف
أشار تقرير إعلامي إلى أن دخول القوات الروسية إلى أرتيوموفسك سيمثل بداية لنهاية النظام في كييف. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T12:10+0000
2023-03-07T12:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
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بحسب التقرير الذي نشره معهد الأبحاث والتحليل الأوراسي "Asia Times" لكاتبه براندون ويتشر، الموظف السابق في الكونغرس الأمريكي، فإن فكرة أن الصراع الأوكراني ستكون مجرد وسيلة لإضعاف الجيش الروسي أشبه بالخيال، والوضع في أرتيوموفسك يظهر فقط استعداد روسيا لمواصلة تحقيق أهدافها.وفقا للخبير، فإن سلوك القيادة الأوكرانية فيما يتعلق بأرتيوموفسك يرجع إلى التعصب. وقارنها ويتشر بسلوك القيادة النازية، التي أمرت جيوشا بأكملها باتخاذ مواقع دفاعية كانت موجودة فقط على الخرائط.في وقت سابق، قال الكولونيل النمساوي ماركوس ريزنر إن القوات الأوكرانية بدأت انسحابا تدريجيا من أرتيوموفسك قبل أسبوعين. ووفقا له فإن القوات الروسية ستسيطر قريبا على أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230307/مستشار-بوشيلين-معارك-عنيفة-في-أرتيوموفسك-والقوات-الأوكرانية-تعزز-احتياطياتها-1074419328.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

تقرير يكشف عن "بداية النهاية" لنظام كييف

12:10 GMT 07.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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أشار تقرير إعلامي إلى أن دخول القوات الروسية إلى أرتيوموفسك سيمثل بداية لنهاية النظام في كييف.
بحسب التقرير الذي نشره معهد الأبحاث والتحليل الأوراسي "Asia Times" لكاتبه براندون ويتشر، الموظف السابق في الكونغرس الأمريكي، فإن فكرة أن الصراع الأوكراني ستكون مجرد وسيلة لإضعاف الجيش الروسي أشبه بالخيال، والوضع في أرتيوموفسك يظهر فقط استعداد روسيا لمواصلة تحقيق أهدافها.
وقال ويتشر: "أوكرانيا تسحب قواتها من المدينة المحاصرة. بالطبع، لا يهم أحد في حد ذاته. المهم في هذه التسوية أنها تقع على الطريق إلى نهر الدنيبر. قلب التجارة والنقل النابض، دنيبر الشريان الرئيسي لأوكرانيا. طرد القوات الأوكرانية من المحتمل أن يسمح لروسيا بالاندفاع إلى نهر دنيبر. كما أن السيطرة الروسية على نهر دنيبر ستمنع أيضًا هجومًا غير مدروس من قبل الأوكرانيين على شبه جزيرة القرم".
وفقا للخبير، فإن سلوك القيادة الأوكرانية فيما يتعلق بأرتيوموفسك يرجع إلى التعصب. وقارنها ويتشر بسلوك القيادة النازية، التي أمرت جيوشا بأكملها باتخاذ مواقع دفاعية كانت موجودة فقط على الخرائط.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار بوشيلين: معارك عنيفة في أرتيوموفسك والقوات الأوكرانية تدفع بقوات الاحتياط
09:55 GMT
مضيفا: "لقد اقترب الموت البطيء والمؤلم للنظام الأوكراني بالفعل. وبغض النظر عما إذا كان سيحدث في غضون بضعة أشهر أو خلال عام، فإن الروس لن يذهبوا إلى أي مكان، وسوف يخوضون هذا الصراع بنفس الطريقة التي حاربوا بها كل ما سبقه في تاريخهم".
في وقت سابق، قال الكولونيل النمساوي ماركوس ريزنر إن القوات الأوكرانية بدأت انسحابا تدريجيا من أرتيوموفسك قبل أسبوعين. ووفقا له فإن القوات الروسية ستسيطر قريبا على أرتيوموفسك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:38 GMT
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