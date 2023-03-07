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https://sputnikarabic.ae/20230307/لوكاشينكو-بيلاروس-اختبرت-صاروخها-الخاص-لمجمع-بوك-المضاد-للطائرات-1074449392.html
لوكاشينكو: بيلاروس اختبرت صاروخها الخاص لمجمع "بوك" المضاد للطائرات
لوكاشينكو: بيلاروس اختبرت صاروخها الخاص لمجمع "بوك" المضاد للطائرات
أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده اختبرت صاروخها الخاص لمجمع "بوك" المضاد للطائرات. 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T15:31+0000
2023-03-07T15:31+0000
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مينسك -سبوتنيك. وقال لوكاشينكو خلال حفل مراسم تسليم جوائز الدولة في مينسك: "أول أمس، اختبرنا صاروخ بوك لمجمعنا المضاد للطائرات. حلق حيث تم توجيهه وأدى جميع مهامه. بات لديكم (الجيش) سلاحاً رهيباً مضاداً للطائرات".وأضاف البيان "نتيجة للاختبارات، أصيبت أهداف جوية، كانت عبارة عن مركبات جوية بدون طيار بمحرك نفاث. وتهنئ اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس على الاختبارات الفعالة الناجحة لـ أول صاروخ موجه محلي مضاد للطائرات، والذي أكد جميع الخصائص المعلنة خلال أنشطة الاختبار".في نهاية فبراير، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن الصناعة العسكرية البيلاروسية تكمل تطوير صاروخها الموجه المضاد للطائرات لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي الجديد.قبل ذلك، ذكرت لجنة الصناعة العسكرية الحكومية بالجمهورية أنها تواصل العمل على صاروخ يصل مداها إلى 70 كيلومترا لنظام الصواريخ بوك المضاد للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ بمدى 300 كيلومتر لـ Polonaise MLRS. في العام الماضي، أعلنت الوزارة عن تجارب على نظام الصواريخ بوك المضاد للطائرات بصاروخ من إنتاجها.
https://sputnikarabic.ae/20230227/لوكاشينكو-يدعو-قوات-الأمن-إلى-الاستعداد-للتحرك-على-حدود-بيلاروسيا-مع-أوكرانيا-1074101403.html
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, منظومة بوك-إم2
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, منظومة بوك-إم2

لوكاشينكو: بيلاروس اختبرت صاروخها الخاص لمجمع "بوك" المضاد للطائرات

15:31 GMT 07.03.2023
© Sputnik . Uliana Solovyova / الانتقال إلى بنك الصورالطاقم العسكري البيلاروسي خلال "بياثلون الدبابات 2020" في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي "أرميا 2020" والألعاب العسكرية الدولية "أرمي 2020" (الجيش 2020)
الطاقم العسكري البيلاروسي خلال بياثلون الدبابات 2020 في حقل ألابينو، في إطار المنتدى العكسري الدولي أرميا 2020 والألعاب العسكرية الدولية أرمي 2020 (الجيش 2020) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© Sputnik . Uliana Solovyova
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أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، أن بلاده اختبرت صاروخها الخاص لمجمع "بوك" المضاد للطائرات.
مينسك -سبوتنيك. وقال لوكاشينكو خلال حفل مراسم تسليم جوائز الدولة في مينسك: "أول أمس، اختبرنا صاروخ بوك لمجمعنا المضاد للطائرات. حلق حيث تم توجيهه وأدى جميع مهامه. بات لديكم (الجيش) سلاحاً رهيباً مضاداً للطائرات".
وقالت اللجنة المركزية في بيان "أجرت شركة الصناعات العسكرية بنجاح اختبارات أولية للصاروخ المحلي الموجه المضاد للطائرات "‘م -3189"، الذي تم تطويره لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي"بوك-إم بي2".
وأضاف البيان "نتيجة للاختبارات، أصيبت أهداف جوية، كانت عبارة عن مركبات جوية بدون طيار بمحرك نفاث. وتهنئ اللجنة الصناعية العسكرية الحكومية القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس على الاختبارات الفعالة الناجحة لـ أول صاروخ موجه محلي مضاد للطائرات، والذي أكد جميع الخصائص المعلنة خلال أنشطة الاختبار".
يُشار إلى أن "استخدام صاروخ 9M318 يجعل من الممكن بشكل كبير توسيع مساحة تدمير نظام الدفاع الجوي Buk-MB2 إلى 70 كيلومترًا وإصابة أسطول الأهداف الجوية من طائرات من طراز Stealth بضربات. سطح صغير عاكس فعال للصواريخ الباليستية التكتيكية ".
في نهاية فبراير، أعلن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو أن الصناعة العسكرية البيلاروسية تكمل تطوير صاروخها الموجه المضاد للطائرات لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي الجديد.
16 سبتمبر 2022. رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لوكاشينكو يدعو قوات الأمن إلى الاستعداد للتحرك على حدود بيلاروسيا مع أوكرانيا
27 فبراير, 15:03 GMT
قبل ذلك، ذكرت لجنة الصناعة العسكرية الحكومية بالجمهورية أنها تواصل العمل على صاروخ يصل مداها إلى 70 كيلومترا لنظام الصواريخ بوك المضاد للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ بمدى 300 كيلومتر لـ Polonaise MLRS. في العام الماضي، أعلنت الوزارة عن تجارب على نظام الصواريخ بوك المضاد للطائرات بصاروخ من إنتاجها.
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