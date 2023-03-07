https://sputnikarabic.ae/20230307/مجلة-علمية-تكشف-عن-مخاطر-التوقيت-الصيفي-للأعصاب-1074437761.html

مجلة علمية تكشف عن مخاطر التوقيت الصيفي للأعصاب

مجلة علمية تكشف عن مخاطر التوقيت الصيفي للأعصاب

مع اقتراب الـ 12 من شهر مارس/آذار، يستعد الأمريكيين لضبط ساعاتهم للتحول من التوقيت القياسي إلى التوقيت الصيفي، وسط جدال حول تأثيرها على الروتين اليومي. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T14:27+0000

2023-03-07T14:27+0000

2023-03-07T14:27+0000

منوعات

علوم

تغيير

توقيت

الولايات المتحدة الأمريكية

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يرى حوالي ثلث الأمريكيين أنهم لا يتطلعون إلى هذه التغييرات الزمنية التي تحدث مرتين سنويا. ويريد ما يقرب من الثلثين التخلص منها تماما، مقارنة بـ 21 بالمائة غير متأكدين و16 بالمائة يرغبون في الاستمرار في تحريك ساعاتهم ذهابا وإيابا.في المقابل، لا يرتبط انتقال الخريف إلى الوقت القياسي بهذه التأثيرات الصحية، كما أشار المؤلفون المشاركون في التعليقات عام 2020.أصبح من الواضح لي وللعديد من زملائي أن الانتقال إلى التوقيت الصيفي كل ربيع يؤثر على الصحة فورا بعد تغيير الساعة وأيضا خلال الأشهر الثمانية تقريبا، التي يظل فيها الأمريكيون في التوقيت الصيفي.ووفقا لموقع "سيانس أليرت" العلمي، فإن الأمريكيين يتقسمون حول ما إذا كانوا يفضلون التوقيت الصيفي الدائم أو التوقيت القياسي الدائم.ومع ذلك، فإن التحولات الزمنية -الهز كما قد تكون -ليست متساوية. يقترب التوقيت القياسي إلى حد بعيد من الضوء الطبيعي، حيث تكون الشمس في السماء مباشرة عند الظهيرة أو بالقرب منها.في المقابل، أثناء التوقيت الصيفي من مارس حتى نوفمبر، يتسبب تغيير الساعة الناتج عن التوقيت الصيفي في تواجد الضوء الطبيعي بعد ساعة واحدة في الصباح وبعد ساعة واحدة في المساء وفقًا لتوقيت الساعة.

https://sputnikarabic.ae/20230219/دراسة-البشر-قد-يحتاجون-للنوم-لساعات-أطول-خلال-الشتاء-1073714851.html

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