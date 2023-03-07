https://sputnikarabic.ae/20230307/مساعد-الرئيس-الإيراني-تأسيس-بنك-مشترك-بين-طهران-وأفريقيا-على-جدول-الأعمال-1074418666.html

مساعد الرئيس الإيراني: تأسيس بنك مشترك بين طهران وأفريقيا على جدول الأعمال

مساعد الرئيس الإيراني: تأسيس بنك مشترك بين طهران وأفريقيا على جدول الأعمال

أوضح مساعد الرئيس الإيراني للشؤون الاقتصادية، محسن رضائي، اليوم الثلاثاء، أن تأسيس بنك مشترك بين إيران وأفريقيا، مدرج على جدول الأعمال بين الطرفين. 07.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-07T09:39+0000

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طهران – سبوتنيك. وقال رضائي، في تصريح للتلفزيون الإيراني الرسمي: "تأسيس بنك مشترك بين إيران وأفريقيا مدرج على جدول الأعمال، وتأسيس هذا البنك سيساهم في تنمية العلاقات ويخفض الحاجة إلى الدولار واليورو".بدوره، شدد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، في الاجتماع الأول للتعاون الاقتصادي الإيراني مع دول غرب أفريقيا على توسيع العلاقات بين إيران وأفريقيا، بهدف مساعدة الشعوب الأفريقية على التطور.وقال رئيسي: "في القرون الماضية، نهب الغرب ثروات هذه البلدان الأفريقية من خلال ممارسة الحكم الاستعماري.. إيران مستعدة لنقل المعرفة والتقنيات الجديدة إلى الدول الشقيقة والصديقة، بما في ذلك الدول الأفريقية".وأردف: "الإحصاءات الحالية للتجارة وتبادل الخبرات بين إيران وأفريقيا غير مقبولة، ومن المتوقع أن يتطور التعاون والعلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما أكثر".ولفت إلى أنه "يجب على مسؤولي إيران ودول غرب أفريقيا، الذين يشاركون بنشاط في قمة طهران، متابعة وتنفيذ قرارات ومقررات هذه القمة بجدية".يذكر أن "الاجتماع الدولي للتعاون العلمي والاقتصادي بين جمهورية إيران الإسلامية ودول غرب أفريقيا" بدأ اليوم الثلاثاء ويستمر لغاية الخميس في طهران، لمناقشة قضايا التعاون في مجالات الصناعة والتعدين والتجارة وكذلك الطاقة والبنية التحتية، بحضور وزراء وسفراء ومندوبين في قطاعات الصناعة والطاقة من إيران ودول غرب أفريقيا.وتم في الاجتماع اليوم، توقيع 20 اتفاقاً للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين إيران ودول غرب أفريقيا، وتم خلاله التأكيد على توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي الشامل.

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