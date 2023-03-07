عربي
https://sputnikarabic.ae/20230307/موانئ-أبو-ظبي-الإماراتية-تبحث-التعاون-الثنائي-مع-قناة-السويس--1074454026.html
موانئ أبو ظبي الإماراتية تبحث التعاون الثنائي مع قناة السويس
موانئ أبو ظبي الإماراتية تبحث التعاون الثنائي مع قناة السويس
أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بحث آليات وسبل التعاون الثنائي، مع مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق... 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T17:20+0000
2023-03-07T17:20+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104327/48/1043274820_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4826602e46a34e30282e1b7be75e5c01.jpg
وقالت الهيئة في بيان إن "المجموعة الإماراتية ناقشوا آفاق التعاون المشترك بين اقتصادية قناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي".وأضاف البيان أن "المجموعة تتطلع لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً".وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل وآليات التعاون الثنائي بين الجانبين للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجستية وكذلك تشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة خلال الفترة المقبلة.كما شدد البيان على ضرورة العمل على استقطاب استثمارات خلال الفترة المقبلة والعمل على توطين الصناعات المستهدفة خلال الفترة 2024- 2025، وفق لرؤية تتبناها الهيئة لسد احتياجات الأسواق الإقليمية والمحلية من صناعات السيارات والوقود الأخضر والجرارات الكهربائية والغذائية وغيرها.يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد استقبل الأحد الماضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، محمد الشامسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.وحسب الرئاسة المصرية، تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبو ظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والمواني، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
https://sputnikarabic.ae/20230226/رئيس-الوزراء-المصري-قناة-السويس-ممر-ملاحي-دولي-غير-قابل-للمنافسة-فيديو-1074015240.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104327/48/1043274820_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdb1448a9548241a30838edf7d6f3de2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

موانئ أبو ظبي الإماراتية تبحث التعاون الثنائي مع قناة السويس

17:20 GMT 07.03.2023
© AFP 2023 / NASSER YOUNESميناء دبي
ميناء دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
© AFP 2023 / NASSER YOUNES
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بحث آليات وسبل التعاون الثنائي، مع مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجستية وتشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
وقالت الهيئة في بيان إن "المجموعة الإماراتية ناقشوا آفاق التعاون المشترك بين اقتصادية قناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي".

وأضاف البيان أن "المجموعة تتطلع لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً".

وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل وآليات التعاون الثنائي بين الجانبين للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجستية وكذلك تشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة خلال الفترة المقبلة.
قناة السويس الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2023
رئيس الوزراء المصري: قناة السويس ممر ملاحي دولي غير قابل للمنافسة... فيديو
26 فبراير, 09:22 GMT
كما شدد البيان على ضرورة العمل على استقطاب استثمارات خلال الفترة المقبلة والعمل على توطين الصناعات المستهدفة خلال الفترة 2024- 2025، وفق لرؤية تتبناها الهيئة لسد احتياجات الأسواق الإقليمية والمحلية من صناعات السيارات والوقود الأخضر والجرارات الكهربائية والغذائية وغيرها.

يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد استقبل الأحد الماضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، محمد الشامسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.

وحسب الرئاسة المصرية، تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبو ظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والمواني، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала