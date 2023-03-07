موانئ أبو ظبي الإماراتية تبحث التعاون الثنائي مع قناة السويس
© AFP 2023 / NASSER YOUNESميناء دبي
© AFP 2023 / NASSER YOUNES
أعلنت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الثلاثاء، بحث آليات وسبل التعاون الثنائي، مع مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجستية وتشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة.
وقالت الهيئة في بيان إن "المجموعة الإماراتية ناقشوا آفاق التعاون المشترك بين اقتصادية قناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي".
وأضاف البيان أن "المجموعة تتطلع لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً".
وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل وآليات التعاون الثنائي بين الجانبين للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجستية وكذلك تشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف البيان أن "المجموعة تتطلع لتعزيز التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المصرية في ظل ما تتمتع به من مقومات فريدة لأن تصبح مركزاً لوجستياً إقليمياً وعالمياً".
وتطرق اللقاء أيضا إلى سبل وآليات التعاون الثنائي بين الجانبين للعمل كمطور صناعي وإقامة مناطق لوجستية وكذلك تشغيل أرصفة داخل الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة خلال الفترة المقبلة.
26 فبراير, 09:22 GMT
كما شدد البيان على ضرورة العمل على استقطاب استثمارات خلال الفترة المقبلة والعمل على توطين الصناعات المستهدفة خلال الفترة 2024- 2025، وفق لرؤية تتبناها الهيئة لسد احتياجات الأسواق الإقليمية والمحلية من صناعات السيارات والوقود الأخضر والجرارات الكهربائية والغذائية وغيرها.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد استقبل الأحد الماضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، محمد الشامسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
وحسب الرئاسة المصرية، تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبو ظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والمواني، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كان قد استقبل الأحد الماضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، محمد الشامسي، بحضور رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي.
وحسب الرئاسة المصرية، تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبو ظبي، لا سيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والمواني، بما يُحدث طفرة نوعية في قدرة مصر على استقبال الاستثمارات، ودعم حركة التجارة الإقليمية والدولية.