https://sputnikarabic.ae/20230308/إعلام-تم-تحديد-السفينة-التي-استخدمت-في-الهجوم-على-نورد-ستريم-1074461144.html
إعلام: تم تحديد السفينة التي استخدمت في الهجوم على "نورد ستريم"
إعلام: تم تحديد السفينة التي استخدمت في الهجوم على "نورد ستريم"
حدد المحققون الألمان السفينة التي استخدمت في الهجوم على خطوط "نورد ستريم"، حسبما ذكرت صحيفة "دي تسايت". 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T05:10+0000
2023-03-08T05:10+0000
2023-03-08T05:10+0000
العالم
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يقول المقال: "وفقًا لـ (وسائل الإعلام الألمانية) "ARD" و"Kontraste" و"SWR" و"Zeit"، تمكن المحققون من تحديد السفينة، التي يعتقد أنها استخدمت في عملية سرية".وأكدت أن السفينة هي يخت تم تأجيره من شركة مقرها في بولندا. يعتقد أن الشركة مملوكة لاثنين من الأوكرانيين. وبحسب المحققين، نفذ التخريب فريق من ستة أشخاص. لا يمكن إثبات جنسيتهم، لأنهم استخدموا جوازات سفر مزورة.وبحسب تقارير إعلامية، ضمت المجموعة قبطانا وغواصين ومساعدي غواصين وطبيبة قاموا بإيصال متفجرات إلى مسرح الجريمة وزرعها هناك. في الوقت نفسه، لم يعثر المحققون حتى الآن على أي دليل حول من أمر بالتخريب.تشير التقارير إلى أن اليخت أبحر من روستوك في 6 سبتمبر/أيلول 2022 ، بينما تم تسليم المعدات الخاصة بالعملية السرية إلى الميناء مقدمًا باستخدام شاحنة صغيرة. تم اكتشاف السفينة في اليوم التالي في منطقة فيك الألمانية (دارس)، ثم في جزيرة كريستيانسو الدنماركية، شمال شرق بورنهولم. بعد ذلك، أعيد اليخت إلى صاحبه، وتم العثور على آثار متفجرات على الطاولة في الكابينة.ولم تستبعد دوائر الأمن الدولية أن تكون هذه "العملية بعلم زائف".وجاء في المقال: "هذا يعني أنه تم وضع إشارة تدل على أن الجاني أوكراني. ومع ذلك، على ما يبدو، لم يجد المحققون أي دليل يدعم مثل هذا السيناريو".في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه وفقًا لمعلومات استخبارية جديدة، نفذت مجموعة موالية لأوكرانيا الهجوم على خط أنابيب الغاز. في الوقت نفسه، لم تذكر أي شيء عن تكوينها وقادتها المحتملين. ومع ذلك، فإن احتمال أن يكون للجناة صلات بسلطات كييف لا يزال مفتوحًا.في نهاية سبتمبر/أيلول، تعطل كل من خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسية التي تم وضعها على طول قاع بحر البلطيق، "نورد ستريم" و"نورد ستريم - 2"، نتيجة للتخريب. تجري السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات، لكنها لم تتوصل بعد إلى أي نتائج ملموسة. ووصف الكرملين حالة الطوارئ بأنها عمل من أعمال الإرهاب الدولي.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الكرملين-لا-نفهم-كيف-يعتبر-المسؤولون-الأمريكيون-حادث-التيار-الشمالي-عملا-إرهابيا-دون-تحقيق-1074460862.html
https://sputnikarabic.ae/20230307/إعلام-عن-مسؤولين-أمريكيين-تفجير-خطوط-التيار-الشمالي-نفذ-من-قبل-مجموعة-موالية-لأوكرانيا--1074452710.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: تم تحديد السفينة التي استخدمت في الهجوم على "نورد ستريم"
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حدد المحققون الألمان السفينة التي استخدمت في الهجوم على خطوط "نورد ستريم"، حسبما ذكرت صحيفة "دي تسايت".
يقول المقال: "وفقًا لـ (وسائل الإعلام الألمانية) "ARD" و"Kontraste" و"SWR" و"Zeit"، تمكن المحققون من تحديد السفينة
، التي يعتقد أنها استخدمت في عملية سرية".
وأكدت أن السفينة هي يخت تم تأجيره من شركة مقرها في بولندا. يعتقد أن الشركة مملوكة لاثنين من الأوكرانيين. وبحسب المحققين، نفذ التخريب فريق من ستة أشخاص. لا يمكن إثبات جنسيتهم، لأنهم استخدموا جوازات سفر مزورة.
وبحسب تقارير إعلامية، ضمت المجموعة قبطانا وغواصين ومساعدي غواصين وطبيبة قاموا بإيصال متفجرات إلى مسرح الجريمة وزرعها هناك. في الوقت نفسه، لم يعثر المحققون حتى الآن على أي دليل حول من أمر بالتخريب.
تشير التقارير إلى أن اليخت أبحر من روستوك في 6 سبتمبر/أيلول 2022 ، بينما تم تسليم المعدات الخاصة بالعملية السرية إلى الميناء مقدمًا باستخدام شاحنة صغيرة. تم اكتشاف السفينة في اليوم التالي في منطقة فيك الألمانية (دارس)، ثم في جزيرة كريستيانسو الدنماركية، شمال شرق بورنهولم. بعد ذلك، أعيد اليخت إلى صاحبه، وتم العثور على آثار متفجرات على الطاولة في الكابينة.
ولم تستبعد دوائر الأمن الدولية أن تكون هذه "العملية بعلم زائف".
وجاء في المقال: "هذا يعني أنه تم وضع إشارة تدل على أن الجاني أوكراني. ومع ذلك، على ما يبدو، لم يجد المحققون أي دليل يدعم مثل هذا السيناريو".
في وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه وفقًا لمعلومات استخبارية جديدة، نفذت مجموعة موالية لأوكرانيا الهجوم على خط أنابيب الغاز. في الوقت نفسه، لم تذكر أي شيء عن تكوينها وقادتها المحتملين. ومع ذلك، فإن احتمال أن يكون للجناة صلات بسلطات كييف لا يزال مفتوحًا.
في نهاية سبتمبر/أيلول، تعطل كل من خطوط أنابيب تصدير الغاز الروسية التي تم وضعها على طول قاع بحر البلطيق، "نورد ستريم" و"نورد ستريم - 2"، نتيجة للتخريب. تجري السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات، لكنها لم تتوصل بعد إلى أي نتائج ملموسة. ووصف الكرملين حالة الطوارئ بأنها عمل من أعمال الإرهاب الدولي.