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الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة حدادا على ضحايا مجزرة جنين
الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة حدادا على ضحايا مجزرة جنين
شهدت محافظات الضفة الغربية الفلسطينية إضرابا شاملا، اليوم الأربعاء، حدادا على أرواح ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T14:00+0000
2023-03-08T14:00+0000
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وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعت حركة فتح والقوى الوطنية إلى الإضراب الشامل، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي، "الإضراب الشامل اليوم الأربعاء في محافظات الوطن كافة، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين ومخيمها".ونقلت الوكالة عن منسق لجنة التنسيق الفصائلي عصام بكر تأكيده أن "الإضراب يأتي استنكارا لمجزرة الاحتلال التي ارتكبها في جنين ومخيمها، وراح ضحيتها ستة شهداء، إضافة لعشرات الإصابات".وأضاف أن "الإضراب مقترن بالخروج بمسيرات غضب في المواقع كافة".ولفتت الوكالة إلى أن الإضراب شمل كافة مناحي الحياة، وأُغلقت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أبوابها، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، وسط دعوات للخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة، والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 26 بجراح، بينهم 3 بحالة خطيرة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، حيث حاصرت القوات الإسرائيلية منزلاً وسط مخيم جنين وأطلقت النار على مسلحين تحصنوا بأحد المنازل.
https://sputnikarabic.ae/20230308/تشييع-جثامين-6-فلسطينيين-قتلهم-الجيش-الإسرائيلي-في-جنين-والإضراب-يعم-الضفة-الغربية-1074476040.html
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جنين, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
جنين, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

الإضراب الشامل يعم محافظات الضفة حدادا على ضحايا مجزرة جنين

14:00 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatتشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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شهدت محافظات الضفة الغربية الفلسطينية إضرابا شاملا، اليوم الأربعاء، حدادا على أرواح ضحايا اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين ومخيمها.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، دعت حركة فتح والقوى الوطنية إلى الإضراب الشامل، أعلنت لجنة التنسيق الفصائلي، "الإضراب الشامل اليوم الأربعاء في محافظات الوطن كافة، حدادا على أرواح شهداء مجزرة جنين ومخيمها".
ونقلت الوكالة عن منسق لجنة التنسيق الفصائلي عصام بكر تأكيده أن "الإضراب يأتي استنكارا لمجزرة الاحتلال التي ارتكبها في جنين ومخيمها، وراح ضحيتها ستة شهداء، إضافة لعشرات الإصابات".
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والاضراب يعم الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
تشييع جثامين 6 فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي في جنين والإضراب يعم الضفة الغربية
12:46 GMT
وأضاف أن "الإضراب مقترن بالخروج بمسيرات غضب في المواقع كافة".
ولفتت الوكالة إلى أن الإضراب شمل كافة مناحي الحياة، وأُغلقت المحال التجارية والمؤسسات الخاصة أبوابها، وتوقفت حركة النقل والمواصلات، وسط دعوات للخروج بمسيرات جماهيرية غاضبة، والتوجه إلى نقاط التماس مع الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت مقتل 6 فلسطينيين وإصابة 26 بجراح، بينهم 3 بحالة خطيرة، إثر اقتحام الجيش الإسرائيلي مدينة جنين، حيث حاصرت القوات الإسرائيلية منزلاً وسط مخيم جنين وأطلقت النار على مسلحين تحصنوا بأحد المنازل.
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