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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/القوات-الخاصة-في-جورجيا-تفرق-مرة-أخرى-حشود-المحتجين-ضد-قانون-قانون-شفافية-النفوذ-الأجنبي--1074496834.html
القوات الخاصة في جورجيا تفرق مرة أخرى حشود المحتجين ضد قانون "قانون شفافية النفوذ الأجنبي"
القوات الخاصة في جورجيا تفرق مرة أخرى حشود المحتجين ضد قانون "قانون شفافية النفوذ الأجنبي"
قامت القوات الخاصة للشرطة في العاصمة الجورجية تبليسي، مرة أخرى بتفريق المتظاهرين ضد اعتماد مشروع قانون العملاء الأجانب من شارع روستافيلي في وسط المدينة،... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T23:30+0000
2023-03-08T23:30+0000
جورجيا
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
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تبليسي - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" أن الموقف في وسط العاصمة تبليسي تصاعد مرة أخرى. هذه المرة تم حشد القوات الخاصة في مجموعات - في أجزاء مختلفة الشوارع المجاورة للبرلمان الجورجي، وكذلك في شارع روستافيلي نفسه، مشيرا إلى أن الأقنعة الطبية والنظارات الواقية لا تساعد في منع تأثير الغازات المسيلة للدموع.وأضاف مراسلنا، أنه على الرغم من تصرفات القوات الخاصة، لا يزال المتظاهرون يقفون في الشارع ولا يتفرقون، ولا يزال الناس يمنعون حركة المرور على طول الطريق حتى ميدان الجمهورية، منوها إلى وجود مصابين يجري معالجتهم من قبل الأطباء، وإلى أن عناصر إنفاذ القانون بدأوا في اعتقال المتظاهرين.وفي وقت سابق، تلقى البرلمان الجورجي مشروع قانون بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي"، ينص على إنشاء سجل في البلاد للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلًا أجنبيا، فيما يرى المبادرون بمشروع القانون أنه نسخة مخففة من القانون الأمريكي ذي الصلة.وزعمت المعارضة وكذلك السفيرة ديغنان، في وقت سابق، أن مشروع القانون لا علاقة له بالقانون الأمريكي بل هو مشابه للقانون الروسي حول هذا الشأن.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-جورجيا-للالتزام-بالديمقراطية-وحقوق-الإنسان-1074460725.html
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جورجيا, حكومة جورجيا, العالم, أخبار العالم الآن
جورجيا, حكومة جورجيا, العالم, أخبار العالم الآن

القوات الخاصة في جورجيا تفرق مرة أخرى حشود المحتجين ضد قانون "قانون شفافية النفوذ الأجنبي"

23:30 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Stringerاعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Stringer
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قامت القوات الخاصة للشرطة في العاصمة الجورجية تبليسي، مرة أخرى بتفريق المتظاهرين ضد اعتماد مشروع قانون العملاء الأجانب من شارع روستافيلي في وسط المدينة، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، وألقى المتظاهرون من جهتهم المفرقعات والأشياء الثقيلة على الشرطة، وفقًا لمراسل وكالة "سبوتنيك".
تبليسي - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" أن الموقف في وسط العاصمة تبليسي تصاعد مرة أخرى. هذه المرة تم حشد القوات الخاصة في مجموعات - في أجزاء مختلفة الشوارع المجاورة للبرلمان الجورجي، وكذلك في شارع روستافيلي نفسه، مشيرا إلى أن الأقنعة الطبية والنظارات الواقية لا تساعد في منع تأثير الغازات المسيلة للدموع.
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان
04:02 GMT
وأضاف مراسلنا، أنه على الرغم من تصرفات القوات الخاصة، لا يزال المتظاهرون يقفون في الشارع ولا يتفرقون، ولا يزال الناس يمنعون حركة المرور على طول الطريق حتى ميدان الجمهورية، منوها إلى وجود مصابين يجري معالجتهم من قبل الأطباء، وإلى أن عناصر إنفاذ القانون بدأوا في اعتقال المتظاهرين.
وفي وقت سابق، تلقى البرلمان الجورجي مشروع قانون بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي"، ينص على إنشاء سجل في البلاد للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلًا أجنبيا، فيما يرى المبادرون بمشروع القانون أنه نسخة مخففة من القانون الأمريكي ذي الصلة.
وزعمت المعارضة وكذلك السفيرة ديغنان، في وقت سابق، أن مشروع القانون لا علاقة له بالقانون الأمريكي بل هو مشابه للقانون الروسي حول هذا الشأن.
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