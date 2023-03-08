https://sputnikarabic.ae/20230308/القوات-الروسية-تستهدف-مقر-لواء-المشاة-الآلي-59-الأوكراني-1074474829.html

القوات الروسية تستهدف مقر لواء المشاة "59" الأوكراني

القوات الروسية تستهدف مقر لواء المشاة "59" الأوكراني

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قواتها استهدفت مقر لواء المشاة الآلي الأوكراني "59" قرب بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية. 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T12:13+0000

2023-03-08T12:13+0000

2023-03-08T12:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104502/42/1045024225_0:0:3367:1893_1920x0_80_0_0_e7808aa136c95575014952d518714ca9.jpg

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تعرض مقر لواء المشاة الآلي رقم 59 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية للقصف قرب بلدة ميمريك في جمهورية دونيتسك الشعبية".بالإضافة إلى ذلك، في مناطق تاباييفكا وجريانيكوفكا وأولشانا في مقاطعة خاركوف، وأرتيموفكا ونوفوسيلوفسكوي وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، تم قمع أعمال عشر مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتم تحييد ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث سيارات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر ذاتي الدفع من طراز "أكاسيا" في هذا الاتجاه.وبلغ إجمالي خسائر هذا الاتجاه 130 جنديا أوكرانيا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات، ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع "غفوزديكا".في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيه، هزم الطيران التشغيلي والتكتيكي وطيران الجيش والمدفعية لمجموعة "فوستوك" وحدات العدو في مناطق أوغليدار وبافلوفكا ونوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفودانيلوفكا في مقاطعة زابوروجيه .وتم تحييد ما يصل إلى 65 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مصفحتين، وثلاث شاحنات صغيرة، بالإضافة إلى مدافع هاوتزر من طراز "ميستا- بي".وأضاف البيان، في اتجاه خيرسون، نتيجة لنيران المدفعية، تم تحيد أكثر من 50 جنديًا أوكرانيًا، وسيارتين ومدافع هاوتزر من طراز "دي30".وختم البيان، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية أربعة صواريخ "هيمارس"، ودمرت خمس مركبات جوية أوكرانية من دون طيار في مناطق نوفايا كاخوفكا ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون، وتشيرفونو أرميسكي في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك وشيبيلوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

https://sputnikarabic.ae/20230308/القوات-الروسية-تسيطر-على-كامل-الجزء-الشرقي-من-أرتيوموفسك-1074462068.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا