https://sputnikarabic.ae/20230308/القوات-الروسية-تسيطر-على-كامل-الجزء-الشرقي-من-أرتيوموفسك-1074462068.html
القوات الروسية تسيطر على كامل الجزء الشرقي من أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على كامل الجزء الشرقي من أرتيوموفسك
أعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت). 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T06:42+0000
2023-03-08T06:42+0000
2023-03-08T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح بريغوجين في وقت سابق بأن مقاتلي "فاغنر" حاصروا أرتيوموفسك بشكل كامل.وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230307/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-نحو-نصف-مساحة-أرتيوموفسك-1074413173.html
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تسيطر على كامل الجزء الشرقي من أرتيوموفسك
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أعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
وصرح بريغوجين في وقت سابق بأن مقاتلي "فاغنر" حاصروا أرتيوموفسك بشكل كامل.
وفي كلمة نشرها على قناته الخاصة على "تلغرام"، قال بريغوجين: "سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر".
وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.
وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.