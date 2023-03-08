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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/القوات-الروسية-تسيطر-على-كامل-الجزء-الشرقي-من-أرتيوموفسك-1074462068.html
القوات الروسية تسيطر على كامل الجزء الشرقي من أرتيوموفسك
القوات الروسية تسيطر على كامل الجزء الشرقي من أرتيوموفسك
أعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت). 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T06:42+0000
2023-03-08T06:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وصرح بريغوجين في وقت سابق بأن مقاتلي "فاغنر" حاصروا أرتيوموفسك بشكل كامل.وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230307/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-نحو-نصف-مساحة-أرتيوموفسك-1074413173.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تسيطر على كامل الجزء الشرقي من أرتيوموفسك

06:42 GMT 08.03.2023
© AP Photo / Libkos جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022.
جنود أوكرانيون يطلقون نيران المدفعية على مواقع روسية بالقرب من باخموت في منطقة دونيتسك، 20 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AP Photo / Libkos
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أعلن يفغيني بريغوجين، مؤسس مجموعة "فاغنر"، أن القوات الروسية بسطت سيطرتها على كامل الجزء الشرقي من مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
وصرح بريغوجين في وقت سابق بأن مقاتلي "فاغنر" حاصروا أرتيوموفسك بشكل كامل.

وفي كلمة نشرها على قناته الخاصة على "تلغرام"، قال بريغوجين: "سيطرت قوات فاغنر على الجزء الشرقي بأكمله من باخموت. كل المناطق الواقعة شرق نهر باخموتكا باتت تخضع بالكامل لسيطرة قوات فاغنر".

وفي وقتا سابق صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك.
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تبسط سيطرتها على نحو نصف مساحة أرتيوموفسك
أمس, 08:46 GMT
وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.
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Кошка в кабинете районной больницы в Новоайдаре в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:27 GMT
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