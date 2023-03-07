https://sputnikarabic.ae/20230307/سلطات-دونيتسك-القوات-الروسية-تبسط-سيطرتها-على-نحو-نصف-مساحة-أرتيوموفسك-1074413173.html
القوات الروسية تبسط سيطرتها على نحو نصف مساحة أرتيوموفسك
القوات الروسية تبسط سيطرتها على نحو نصف مساحة أرتيوموفسك
صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك (باخموت). 07.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-07T08:46+0000
2023-03-07T08:46+0000
2023-03-07T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "مدفعيتنا وقواتنا موجودة بالفعل في المدينة، وهي تسيطر على ما يقرب من نصف أرتيوموفسك".وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230307/مجلة-مشكلات-تشالنجر-2-البريطانية-الموردة-إلى-أوكرانيا-تعاكس-الضجة-التي-أحاطت-بها-1074412501.html
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روسيا
القوات الروسية تبسط سيطرتها على نحو نصف مساحة أرتيوموفسك
08:46 GMT 07.03.2023 (تم التحديث: 08:58 GMT 07.03.2023) تابعنا عبر
صرح مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية فرضت سيطرتها على نحو نصف مساحة مدينة أرتيوموفسك (باخموت).
وقال غاغين خلال مقابلة مع قناة "روسيا 24": "مدفعيتنا وقواتنا موجودة بالفعل في المدينة، وهي تسيطر على ما يقرب من نصف أرتيوموفسك".
وتقع أرتيوموفسك في الجزء الذي تسيطر عليه قوات كييف من جمهورية دونيتسك شمالي مدينة غورلوفكا الكبيرة، وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
في إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.