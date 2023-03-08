https://sputnikarabic.ae/20230308/المخابرات-الأمريكية-الترسانة-النووية-الروسية-الأقوى-في-العالم-1074493687.html
المخابرات الأمريكية: الترسانة النووية الروسية الأقوى في العالم
المخابرات الأمريكية: الترسانة النووية الروسية الأقوى في العالم
وصفت المخابرات الأمريكية الترسانة النووية الروسية، بأنها الأقوى في العالم، وأكدت أنها تواصل التحسن، مع توسيع نطاق أنظمة الضربات غير الاستراتيجية. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T20:31+0000
2023-03-08T20:31+0000
2023-03-08T20:31+0000
روسيا
العالم
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وجاء في التقرير السنوي للتهديدات التي تواجهها الاستخبارات الأمريكية: "روسيا تحتفظ بأكبر وأقوى مخزون من الأسلحة النووية، وتواصل توسيع وتحديث قدراتها في مجال الأسلحة النووية".وذكر التقرير: "موسكو تعتقد أن هذه الأنظمة تمنحها القدرة على ردع الخصوم والسيطرة على تصعيد الأعمال العدائية المحتملة ومواجهة القوات التقليدية الأمريكية والقوات الحليفة.قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير / شباط، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية، مؤكدًا أن بلاده لا تنسحب من المعاهدة.
https://sputnikarabic.ae/20230227/-غواصتان-نوويتان-تنضمان-إلى-البحرية-الروسية--1074051515.html
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روسيا, العالم
المخابرات الأمريكية: الترسانة النووية الروسية الأقوى في العالم
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وصفت المخابرات الأمريكية الترسانة النووية الروسية، بأنها الأقوى في العالم، وأكدت أنها تواصل التحسن، مع توسيع نطاق أنظمة الضربات غير الاستراتيجية.
وجاء في التقرير السنوي للتهديدات التي تواجهها الاستخبارات الأمريكية: "روسيا تحتفظ بأكبر وأقوى مخزون من الأسلحة النووية، وتواصل توسيع وتحديث قدراتها في مجال الأسلحة النووية".
وفقًا لتقديرات المخابرات، تعمل روسيا على تحسين الصواريخ النووية بعيدة المدى و"أنظمة إطلاق الغواصات"، وتوسيع وتحديث "خط واسع ومتنوع وحديث من الأنظمة غير الاستراتيجية" القادرة على حمل رؤوس حربية نووية وتقليدية.
وذكر التقرير: "موسكو تعتقد أن هذه الأنظمة تمنحها القدرة على ردع الخصوم والسيطرة على تصعيد الأعمال العدائية المحتملة ومواجهة القوات التقليدية الأمريكية والقوات الحليفة.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير / شباط، في رسالة إلى الجمعية الفيدرالية، إن روسيا تعلق مشاركتها في المعاهدة الروسية الأمريكية لخفض الأسلحة الاستراتيجية، مؤكدًا أن بلاده لا تنسحب من المعاهدة.