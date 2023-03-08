https://sputnikarabic.ae/20230308/اليمن-إنقاذ-11-شخصاً-ومقتل-14-امرأة-وطفلا-إثر-غرق-قارب-في-الحديدة-1074459659.html

اليمن... إنقاذ 11 شخصاً ومقتل 14 امرأة وطفلا إثر غرق قارب في الحديدة

اليمن... إنقاذ 11 شخصاً ومقتل 14 امرأة وطفلا إثر غرق قارب في الحديدة

نجا 11 شخصاً ولقي 14 آخرون حتفهم، الثلاثاء، إثر غرق قارب كان يقلهم في سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر غرب اليمن. 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T00:05+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، نقلاً عن هيئة المصائد السمكية التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة، أن "11 شخصاً نجوا من حادثة غرق قارب في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخُوبة الساحلية في مديرية اللُحَّية وجزيرة كمران [شمال] الحديدة، بينهم 6 أشخاص أحدهم طفل تم إسعافهم ويتلقون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة".وأضافت أن "11 امرأة وثلاثة أطفال توفوا في حادثة غرق القارب".وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن 13 شخصاً لقوا حتفهم اثر غرق قارب كان يقل 26 شخصاً بينهم نساء وأطفال، بعد مغادرته ساحل منطقة الخُوبة في مديرية اللُحَّية شمال مدينة الحديدة، وعلى متنه عدداً من الأسر لحضور حفل زفاف في قرية اليمن بجزيرة كمران شمال الحديدة.وحينها أكد محافظ محافظة الحديدة في حكومة "الإنقاذ الوطني" محمد عياش قحيم لـ "سبوتنيك" استنفار فرق الانقاذ عقب وقوع الفاجعة واستمرار عمليات البحث عن ناجين.

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الحرب على اليمن, صراع اليمن, قصف اليمن, أطفال اليمن, أوضاع اليمن, العالم العربي