https://sputnikarabic.ae/20230308/اليمن-إنقاذ-11-شخصاً-ومقتل-14-امرأة-وطفلا-إثر-غرق-قارب-في-الحديدة-1074459659.html
اليمن... إنقاذ 11 شخصاً ومقتل 14 امرأة وطفلا إثر غرق قارب في الحديدة
اليمن... إنقاذ 11 شخصاً ومقتل 14 امرأة وطفلا إثر غرق قارب في الحديدة
نجا 11 شخصاً ولقي 14 آخرون حتفهم، الثلاثاء، إثر غرق قارب كان يقلهم في سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر غرب اليمن. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T00:05+0000
2023-03-08T00:05+0000
2023-03-08T00:05+0000
الحرب على اليمن
صراع اليمن
قصف اليمن
أطفال اليمن
أوضاع اليمن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104488/90/1044889031_0:99:2131:1298_1920x0_80_0_0_ced50d0ff1ccc33df668d1f1634c3b87.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، نقلاً عن هيئة المصائد السمكية التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة، أن "11 شخصاً نجوا من حادثة غرق قارب في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخُوبة الساحلية في مديرية اللُحَّية وجزيرة كمران [شمال] الحديدة، بينهم 6 أشخاص أحدهم طفل تم إسعافهم ويتلقون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة".وأضافت أن "11 امرأة وثلاثة أطفال توفوا في حادثة غرق القارب".وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن 13 شخصاً لقوا حتفهم اثر غرق قارب كان يقل 26 شخصاً بينهم نساء وأطفال، بعد مغادرته ساحل منطقة الخُوبة في مديرية اللُحَّية شمال مدينة الحديدة، وعلى متنه عدداً من الأسر لحضور حفل زفاف في قرية اليمن بجزيرة كمران شمال الحديدة.وحينها أكد محافظ محافظة الحديدة في حكومة "الإنقاذ الوطني" محمد عياش قحيم لـ "سبوتنيك" استنفار فرق الانقاذ عقب وقوع الفاجعة واستمرار عمليات البحث عن ناجين.
https://sputnikarabic.ae/20230228/مصدر-يمني-مقتل-أحد-أبرز-قضاة-القاعدة-في-غارة-جوية-أمريكية-على-مأرب-1074117295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104488/90/1044889031_134:0:1998:1398_1920x0_80_0_0_464c14eaa80e9ce13c1798b3085e3717.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الحرب على اليمن, صراع اليمن, قصف اليمن, أطفال اليمن, أوضاع اليمن, العالم العربي
الحرب على اليمن, صراع اليمن, قصف اليمن, أطفال اليمن, أوضاع اليمن, العالم العربي
اليمن... إنقاذ 11 شخصاً ومقتل 14 امرأة وطفلا إثر غرق قارب في الحديدة
تابعنا عبر
نجا 11 شخصاً ولقي 14 آخرون حتفهم، الثلاثاء، إثر غرق قارب كان يقلهم في سواحل محافظة الحديدة بالبحر الأحمر غرب اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" في نسختها التي تديرها "أنصار الله"، نقلاً عن هيئة المصائد السمكية التابعة لحكومة "الإنقاذ الوطني" المشكلة من الجماعة، أن "11 شخصاً نجوا من حادثة غرق قارب في المياه البحرية الفاصلة بين منطقة الخُوبة الساحلية في مديرية اللُحَّية وجزيرة كمران [شمال] الحديدة، بينهم 6 أشخاص أحدهم طفل تم إسعافهم ويتلقون العلاج في هيئة مستشفى الثورة العام بمحافظة الحديدة".
وأضافت أن "11 امرأة وثلاثة أطفال توفوا في حادثة غرق القارب".
وبوقت سابق من اليوم، أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" بأن 13 شخصاً لقوا حتفهم اثر غرق قارب
كان يقل 26 شخصاً بينهم نساء وأطفال، بعد مغادرته ساحل منطقة الخُوبة في مديرية اللُحَّية شمال مدينة الحديدة، وعلى متنه عدداً من الأسر لحضور حفل زفاف في قرية اليمن بجزيرة كمران شمال الحديدة.
وحينها أكد محافظ محافظة الحديدة في حكومة "الإنقاذ الوطني" محمد عياش قحيم لـ "سبوتنيك" استنفار فرق الانقاذ عقب وقوع الفاجعة واستمرار عمليات البحث عن ناجين.