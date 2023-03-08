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https://sputnikarabic.ae/20230308/بديل-إف-16-الأمريكية-معلومات-عن-المقاتلة-الصينية-جيه-10سي-1074471956.html
بديل "إف-16" الأمريكية... معلومات عن المقاتلة الصينية "جيه-10سي"
بديل "إف-16" الأمريكية... معلومات عن المقاتلة الصينية "جيه-10سي"
توصف المقاتلة الصينية "جيه-10" بأنها البديل الأفضل لمقاتلات الجيل الرابع الأمريكية "إف-16"، وهو ما جعل بعض الدول تفكر في الحصول عليها. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T11:43+0000
2023-03-08T11:43+0000
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أنتجت الصين نحو 350 طائرة من هذا النوع منذ دخولها الخدمة في 2005، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ويتكون طاقم الطائرة من فرد واحد وتستخدمها الصين وباكستان، وهي مصممة لمهام القتال لجوي بقائمة متنوعة من الأسلحة.ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جيه - 10"؟ما هو تسليح "جيه - 10"؟تمتلك الطائرة الصينية "جيه - 10" نقاط تعليق خارجية تشمل 6 تحت الأجنحة و5 تحت البدن تسمح لها بحمولة خارجية ضخمة من الأسلحة، التي تشمل صواريخ "جو - جو" وقنابل موجهة بالليزر وأنواع أخرى من القنابل التقليدية إضافة إلى امتلاكها مدفعا رشاشا داخليا عيار 23 ملم.ويوجد عدة نسخ من الطائرة بعضها بمقعد واحد وأخرى بمقعدين لمهام التدريب ومنها:ولفت الموقع إلى أن "جيه - 10 سي" هي نسخة تصديرية مطورة، وهي النسخة التي ربما تحصل عليها تركيا بديلا عن مقاتلات "إف - 16" الأمريكية.وفي وقت سابق، قال مسؤول في الرئاسة التركية إنه من المتوقع أن تتخلى أنقرة مقاتلات "إف - 16" الأمريكية نظرا لتوفر بديل أفضل في إشارة المقاتلة الصينية "جيه - 10".
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رصد عسكري, الصين, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار
رصد عسكري, الصين, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بديل "إف-16" الأمريكية... معلومات عن المقاتلة الصينية "جيه-10سي"

11:43 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIBالمقاتلة الصينية "جيه - 10"
المقاتلة الصينية جيه - 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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توصف المقاتلة الصينية "جيه-10" بأنها البديل الأفضل لمقاتلات الجيل الرابع الأمريكية "إف-16"، وهو ما جعل بعض الدول تفكر في الحصول عليها.
أنتجت الصين نحو 350 طائرة من هذا النوع منذ دخولها الخدمة في 2005، حسبما ذكر موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.
ويتكون طاقم الطائرة من فرد واحد وتستخدمها الصين وباكستان، وهي مصممة لمهام القتال لجوي بقائمة متنوعة من الأسلحة.
مقاتلة صينية J-20 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
مجلة: تركيا تستبدل "إف-16" بمقاتلة صينية... صور وفيديو
09:36 GMT

ما هي المواصفات الفنية للطائرة "جيه - 10"؟

الطول: 15.5 متر.
المسافة بين طرفي الجناحين: 9.7 متر.
الارتفاع: 4.7 متر.
وزن الطائرة فارغة: 9.7 طن.
وزن الطائرة بكامل حمولتها: 18.5 طن.
السرعة: ألفان و336 كلم/ ساعة.
ارتفاع التحليق: 20 ألف متر.
المدى: 1800 كيلومترا.

ما هو تسليح "جيه - 10"؟

تمتلك الطائرة الصينية "جيه - 10" نقاط تعليق خارجية تشمل 6 تحت الأجنحة و5 تحت البدن تسمح لها بحمولة خارجية ضخمة من الأسلحة، التي تشمل صواريخ "جو - جو" وقنابل موجهة بالليزر وأنواع أخرى من القنابل التقليدية إضافة إلى امتلاكها مدفعا رشاشا داخليا عيار 23 ملم.

ويوجد عدة نسخ من الطائرة بعضها بمقعد واحد وأخرى بمقعدين لمهام التدريب ومنها:

"جيه - 10 إيه": مقاتلة متعددة المهام بمقعد واحد.
"جيه - 10 بي": نسخة بحرية بمحركات ثنائية.
"جيه - 10 سي": نسخة مطورة من النسخة "بي" برادار إلكتروني ونظام توجيه للصواريخ يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
© AFP 2023 / WANG ZHAOالمقاتلة الصينية "جيه - 10"
المقاتلة الصينية جيه - 10 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
المقاتلة الصينية "جيه - 10"
© AFP 2023 / WANG ZHAO
ولفت الموقع إلى أن "جيه - 10 سي" هي نسخة تصديرية مطورة، وهي النسخة التي ربما تحصل عليها تركيا بديلا عن مقاتلات "إف - 16" الأمريكية.
وفي وقت سابق، قال مسؤول في الرئاسة التركية إنه من المتوقع أن تتخلى أنقرة مقاتلات "إف - 16" الأمريكية نظرا لتوفر بديل أفضل في إشارة المقاتلة الصينية "جيه - 10".
© Sputnikما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟
ما هي قدرات المقاتلة الصينية جي - 16؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
ما هي قدرات المقاتلة الصينية "جي - 16"؟
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