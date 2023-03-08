https://sputnikarabic.ae/20230308/عدد-فناجين-القهوة-التي-قد-تدمر-الكلى-1074462348.html

عدد فناجين القهوة التي قد تدمر الكلى

عدد فناجين القهوة التي قد تدمر الكلى

تظهر نتائج دراسة جديدة أنه إذا كنت تشرب الكثير من القهوة كل يوم، فإنك تضر كليتيك أكثر مما تستفيد. 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T06:51+0000

2023-03-08T06:51+0000

2023-03-08T06:51+0000

مجتمع

الصحة

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كتب موقع "إيت ذيس نوت ذات" إذا كنت تشرب القهوة كل يوم، فقد تواجه مجموعة من الآثار الجانبية غير المتوقعة، بعضها مفيد، والبعض الآخر ليس كذلك. أظهرت إحدى الدراسات الجديدة أن شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا يمكن أن يضر بالكلى.شملت الدراسة، التي نُشرت مؤخرًا في "JAMA Network Open"، ما مجموعه 1180 بالغًا تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا تم تشخيصهم بارتفاع ضغط الدم من الدرجة الأولى. أجريت الدراسة على مدى 16 عاما خضع خلالها كل من المشاركين لعدة فحوصات طبية. اختبر الباحثون المتطوعين بحثًا عن علامات فرط الترشيح (معدل الترشيح الكبير في الكلى الذي يعتبر أعلى من المعدل الطبيعي)، وزلال البول (عندما يكون هناك الكثير من الألبومين في البول)، وارتفاع ضغط الدم، وكلها علامات شائعة لضعف الكلى والمرض.عند تحليل النتائج، وجد العلماء في البداية أن حوالي نصف المشاركين لديهم متغير الجين "rs762551 CYP1A2"، مما يعني أن أجسامهم لا تستقلب الكافيين بالسرعة التي قد يتم استقلابها. كما اتضح أن أولئك المتطوعين الذين يتم استقلاب الكافيين في أجسامهم بشكل أبطأ، فإن خطر الإصابة بخلل في وظائف الكلى يزيد بمقدار 2.7 مرة إذا شربوا ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا. في مثل هؤلاء المرضى، لوحظ فرط الترشيح 2.5 مرة أكثر، وزلال البول يتطور بأكثر من 2.7 مرة، وارتفاع ضغط الدم الشرياني يحدث بأكثر من 2.8 مرة.وقالت الدكتورة سارة مهدوي، المؤلف الرئيسي للدراسة والزميلة البحثية في قسم طب الأسرة والمجتمع بجامعة تورنتو: "وبالتالي، فإن الكافيين الموجود في القهوة يمكن أن يدمر الكلى".قالت ميلاني بيتز، خبيرة التغذية: "هذه بالتأكيد دراسة شيقة للغاية، تؤكد نتائجها مرة أخرى على أهمية اختيار نظام غذائي فردي لكل شخص. لقد بدأنا للتو في فهم دور الجينات في ردود أفعالنا تجاه بعض الأدوية والأطعمة".في الوقت نفسه، تابعت بيتز: "من المهم أن نتذكر أن هذه الدراسة وجدت خطرًا أكبر للإصابة بخلل في وظائف الكلى لدى الأشخاص الذين يشربون أكثر من ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا. هذا كثير جدًا".وأوضحت بيتز: "نتائج هذه الدراسة لا تثبت على الإطلاق أنه يجب علينا جميعًا التخلي عن القهوة. ولكن من المحتمل أن أكثر من فنجان أو فنجاني قهوة يوميًا ليس مفيدًا للغاية. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من الدراسات الأخرى التي أظهرت أن الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام تقل لديهم مخاطر الإصابة بأمراض الكلى. ومن المهم مراعاة نتائج جميع الدراسات".

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