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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230308/مسيرات-أوكرانية-تقصف-جسر-إنرغودار-في-زابوروجيه-بذخيرة-حارقة-1074482965.html
مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة
مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة
أعلنت السلطات في مناطق السيطرة الروسية بمقاطعة زابوروجيه، أن طائرات من دون طيار أوكرانية، قصفت جسر إنرغودار، بالذخيرة الحارقة، ما تسبب في حرائق ضخمة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T14:36+0000
2023-03-08T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت إدارة المدينة في بيان لها على قناة "تيلغرام": "في يوم المرأة العالمي، ارتكب مسلحون أوكرانيون عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في إنرغودار، حيث ضربوا ذخيرة حارقة على جسر المدينة، ونتيجة الهجوم اندلع حريق على مساحة 4 هكتارات، وانتشر الحريق على طول خط الكهرباء الذي يغذي المدينة ومحطة الضخ".وأشارت سلطات المدينة إلى أن الغرض من الأعمال الإجرامية في كييف هو زعزعة استقرار الوضع، فضلاً عن زرع الذعر والخوف بين سكان المدينة.أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.وتتعرض المحطة النووية في زابوروجيه، منذ فترة، للقصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية؛ وزار غروسي ووفد من الوكالة المحطة في وقت سابق، واستمع إلى شرح من ممثلي "روساتوم"، حول أهمية أمن وسلامة المحطة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الناتو-القوات-الروسية-قد-تسيطر-على-أرتيوموفسك-خلال-أيام-ولا-يجب-الاستهانة-بقدرتها-1074474968.html
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روسيا

مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة

14:36 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 14:47 GMT 08.03.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا
مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
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أعلنت السلطات في مناطق السيطرة الروسية بمقاطعة زابوروجيه، أن طائرات من دون طيار أوكرانية، قصفت جسر إنرغودار، بالذخيرة الحارقة، ما تسبب في حرائق ضخمة.
وقالت إدارة المدينة في بيان لها على قناة "تيلغرام": "في يوم المرأة العالمي، ارتكب مسلحون أوكرانيون عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في إنرغودار، حيث ضربوا ذخيرة حارقة على جسر المدينة، ونتيجة الهجوم اندلع حريق على مساحة 4 هكتارات، وانتشر الحريق على طول خط الكهرباء الذي يغذي المدينة ومحطة الضخ".
وأشارت سلطات المدينة إلى أن الغرض من الأعمال الإجرامية في كييف هو زعزعة استقرار الوضع، فضلاً عن زرع الذعر والخوف بين سكان المدينة.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار؛ وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.
ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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12:19 GMT
أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
وتتعرض المحطة النووية في زابوروجيه، منذ فترة، للقصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية؛ وزار غروسي ووفد من الوكالة المحطة في وقت سابق، واستمع إلى شرح من ممثلي "روساتوم"، حول أهمية أمن وسلامة المحطة النووية.
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