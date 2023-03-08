https://sputnikarabic.ae/20230308/مسيرات-أوكرانية-تقصف-جسر-إنرغودار-في-زابوروجيه-بذخيرة-حارقة-1074482965.html
مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة
مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة
أعلنت السلطات في مناطق السيطرة الروسية بمقاطعة زابوروجيه، أن طائرات من دون طيار أوكرانية، قصفت جسر إنرغودار، بالذخيرة الحارقة، ما تسبب في حرائق ضخمة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T14:36+0000
2023-03-08T14:36+0000
2023-03-08T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376253_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ef91d509056f8ed8733d36c0e81a7bde.jpg
وقالت إدارة المدينة في بيان لها على قناة "تيلغرام": "في يوم المرأة العالمي، ارتكب مسلحون أوكرانيون عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في إنرغودار، حيث ضربوا ذخيرة حارقة على جسر المدينة، ونتيجة الهجوم اندلع حريق على مساحة 4 هكتارات، وانتشر الحريق على طول خط الكهرباء الذي يغذي المدينة ومحطة الضخ".وأشارت سلطات المدينة إلى أن الغرض من الأعمال الإجرامية في كييف هو زعزعة استقرار الوضع، فضلاً عن زرع الذعر والخوف بين سكان المدينة.أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.وتتعرض المحطة النووية في زابوروجيه، منذ فترة، للقصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية؛ وزار غروسي ووفد من الوكالة المحطة في وقت سابق، واستمع إلى شرح من ممثلي "روساتوم"، حول أهمية أمن وسلامة المحطة النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الناتو-القوات-الروسية-قد-تسيطر-على-أرتيوموفسك-خلال-أيام-ولا-يجب-الاستهانة-بقدرتها-1074474968.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/11/1072376253_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b00bc2a22fc8e544bb34312917b70135.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة
14:36 GMT 08.03.2023 (تم التحديث: 14:47 GMT 08.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت السلطات في مناطق السيطرة الروسية بمقاطعة زابوروجيه، أن طائرات من دون طيار أوكرانية، قصفت جسر إنرغودار، بالذخيرة الحارقة، ما تسبب في حرائق ضخمة.
وقالت إدارة المدينة في بيان لها على قناة "تيلغرام": "في يوم المرأة العالمي، ارتكب مسلحون أوكرانيون عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في إنرغودار، حيث ضربوا ذخيرة حارقة على جسر المدينة، ونتيجة الهجوم اندلع حريق على مساحة 4 هكتارات، وانتشر الحريق على طول خط الكهرباء الذي يغذي المدينة ومحطة الضخ".
وأشارت سلطات المدينة إلى أن الغرض من الأعمال الإجرامية في كييف هو زعزعة استقرار الوضع، فضلاً عن زرع الذعر والخوف بين سكان المدينة.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من بلدة إنيرغودار؛ وتُعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات والقدرة المجهزة.
أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.
وتتعرض المحطة النووية في زابوروجيه، منذ فترة، للقصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية؛ وزار غروسي ووفد من الوكالة المحطة في وقت سابق، واستمع إلى شرح من ممثلي "روساتوم"، حول أهمية أمن وسلامة المحطة النووية.