https://sputnikarabic.ae/20230308/مسيرات-أوكرانية-تقصف-جسر-إنرغودار-في-زابوروجيه-بذخيرة-حارقة-1074482965.html

مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة

مسيرات أوكرانية تقصف جسر إنرغودار في زابوروجيه بذخيرة حارقة

أعلنت السلطات في مناطق السيطرة الروسية بمقاطعة زابوروجيه، أن طائرات من دون طيار أوكرانية، قصفت جسر إنرغودار، بالذخيرة الحارقة، ما تسبب في حرائق ضخمة. 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T14:36+0000

2023-03-08T14:36+0000

2023-03-08T14:47+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت إدارة المدينة في بيان لها على قناة "تيلغرام": "في يوم المرأة العالمي، ارتكب مسلحون أوكرانيون عملا إرهابيا آخر ضد السكان المدنيين في إنرغودار، حيث ضربوا ذخيرة حارقة على جسر المدينة، ونتيجة الهجوم اندلع حريق على مساحة 4 هكتارات، وانتشر الحريق على طول خط الكهرباء الذي يغذي المدينة ومحطة الضخ".وأشارت سلطات المدينة إلى أن الغرض من الأعمال الإجرامية في كييف هو زعزعة استقرار الوضع، فضلاً عن زرع الذعر والخوف بين سكان المدينة.أصبحت محطة الطاقة النووية في مقاطعة زابوروجيه، منذ مارس/آذار العام الماضي، تحت حماية الجيش الروسي، وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن هذا ضروري لمنع تسرب المواد النووية والمشعة.وتتعرض المحطة النووية في زابوروجيه، منذ فترة، للقصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية؛ وزار غروسي ووفد من الوكالة المحطة في وقت سابق، واستمع إلى شرح من ممثلي "روساتوم"، حول أهمية أمن وسلامة المحطة النووية.

https://sputnikarabic.ae/20230308/الناتو-القوات-الروسية-قد-تسيطر-على-أرتيوموفسك-خلال-أيام-ولا-يجب-الاستهانة-بقدرتها-1074474968.html

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