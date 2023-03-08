https://sputnikarabic.ae/20230308/واشنطن-ترفع-الحظر-عن-أربع-شركات-تابعة-لـسبيربنك-من-العقوبات-1074488299.html
واشنطن ترفع الحظر عن أربع شركات تابعة لـ"سبيربنك" من العقوبات
واشنطن ترفع الحظر عن أربع شركات تابعة لـ"سبيربنك" من العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استبعاد عدد من الشركات التابعة لمصرف "سبيربنك" الروسي من قوائم العقوبات. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T17:12+0000
2023-03-08T17:12+0000
2023-03-08T17:12+0000
روسيا
سبيربنك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/13/1050478522_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1aed51dddca93f704993f0444c146a55.jpg
وفقا لوثيقة عممتها وزارة الخزانة الأمريكية: "تم سحب ما مجموعه أربع "نقاط" من "سبيربنك" مسجلات في كازاخستان من العقوبات.وأفيد أيضا أن الولايات المتحدة مددت الإذن بإجراء معاملات متعلقة بالطاقة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات حتى 16 مايو/ أيار 2023.في 3 مارس /آذار، أصدرت وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة العدل في أمريكا توصيات لمكافحة أكثر فعالية ضد التحايل على العقوبات ضد روسيا للبنوك والشركات الأمريكية العاملة في التجارة الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20230120/سبيربنك-الروسي-يبتكر-نموذجا-للذكاء-الاصطناعي-للتنبؤ-بعواقب-الكوارث-الطبيعية--1072505448.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/13/1050478522_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_942126a333216309864e7b88e38a9ca2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سبيربنك
واشنطن ترفع الحظر عن أربع شركات تابعة لـ"سبيربنك" من العقوبات
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استبعاد عدد من الشركات التابعة لمصرف "سبيربنك" الروسي من قوائم العقوبات.
وفقا لوثيقة عممتها وزارة الخزانة الأمريكية: "تم سحب ما مجموعه أربع "نقاط" من "سبيربنك" مسجلات في كازاخستان من العقوبات.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول، عن توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، والتي أضيفت إليها بنك "ВТБ" والشركات ذات الصلة، وكذلك بنك "روسبانك".
وأفيد أيضا أن الولايات المتحدة مددت الإذن بإجراء معاملات متعلقة بالطاقة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات حتى 16 مايو/ أيار 2023.
في 3 مارس /آذار، أصدرت وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة العدل في أمريكا توصيات لمكافحة أكثر فعالية ضد التحايل على العقوبات ضد روسيا للبنوك والشركات الأمريكية العاملة في التجارة الخارجية.