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https://sputnikarabic.ae/20230308/واشنطن-ترفع-الحظر-عن-أربع-شركات-تابعة-لـسبيربنك-من-العقوبات-1074488299.html
واشنطن ترفع الحظر عن أربع شركات تابعة لـ"سبيربنك" من العقوبات
واشنطن ترفع الحظر عن أربع شركات تابعة لـ"سبيربنك" من العقوبات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استبعاد عدد من الشركات التابعة لمصرف "سبيربنك" الروسي من قوائم العقوبات. 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T17:12+0000
2023-03-08T17:12+0000
روسيا
سبيربنك
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وفقا لوثيقة عممتها وزارة الخزانة الأمريكية: "تم سحب ما مجموعه أربع "نقاط" من "سبيربنك" مسجلات في كازاخستان من العقوبات.وأفيد أيضا أن الولايات المتحدة مددت الإذن بإجراء معاملات متعلقة بالطاقة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات حتى 16 مايو/ أيار 2023.في 3 مارس /آذار، أصدرت وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة العدل في أمريكا توصيات لمكافحة أكثر فعالية ضد التحايل على العقوبات ضد روسيا للبنوك والشركات الأمريكية العاملة في التجارة الخارجية.
https://sputnikarabic.ae/20230120/سبيربنك-الروسي-يبتكر-نموذجا-للذكاء-الاصطناعي-للتنبؤ-بعواقب-الكوارث-الطبيعية--1072505448.html
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روسيا, سبيربنك
روسيا, سبيربنك

واشنطن ترفع الحظر عن أربع شركات تابعة لـ"سبيربنك" من العقوبات

17:12 GMT 08.03.2023
© Sputnik . Alexander Kryajev / الانتقال إلى بنك الصورسبيربنك الروسي
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© Sputnik . Alexander Kryajev
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، استبعاد عدد من الشركات التابعة لمصرف "سبيربنك" الروسي من قوائم العقوبات.
وفقا لوثيقة عممتها وزارة الخزانة الأمريكية: "تم سحب ما مجموعه أربع "نقاط" من "سبيربنك" مسجلات في كازاخستان من العقوبات.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في ديسمبر/كانون الأول، عن توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا، والتي أضيفت إليها بنك "ВТБ" والشركات ذات الصلة، وكذلك بنك "روسبانك".

وأفيد أيضا أن الولايات المتحدة مددت الإذن بإجراء معاملات متعلقة بالطاقة للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات حتى 16 مايو/ أيار 2023.
سبيربنك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
"سبيربنك" الروسي يبتكر نموذجا للذكاء الاصطناعي للتنبؤ بعواقب الكوارث الطبيعية
20 يناير, 10:39 GMT
في 3 مارس /آذار، أصدرت وزارة التجارة ووزارة المالية ووزارة العدل في أمريكا توصيات لمكافحة أكثر فعالية ضد التحايل على العقوبات ضد روسيا للبنوك والشركات الأمريكية العاملة في التجارة الخارجية.
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