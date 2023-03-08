https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-الدفاع-الأمريكي-يرجئ-زيارته-لإسرائيل-إلى-الغد-1074484253.html

وزير الدفاع الأمريكي يرجئ زيارته لإسرائيل إلى الغد

وزير الدفاع الأمريكي يرجئ زيارته لإسرائيل إلى الغد

كشف موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أرجأ زيارته إلى إسرائيل حتى يوم غد، وسيعقد لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين... 08.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-08T15:08+0000

2023-03-08T15:08+0000

2023-03-08T15:08+0000

أخبار العالم الآن

العالم

العالم العربي

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

بنيامين نتنياهو

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg

القدس– سبوتنيك. وبحسب الموقع فإنه "كان من المخطط أن يصل أوستن، هذه الليلة إلى إسرائيل قادما من القاهرة إلا أنه تم تأجيل الزيارة ليوم غد بغير ذكر أسباب".وقال أحد منظمي الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، في بيان اليوم، إن "منظمي الاحتجاجات، نجحوا في تجنيد آلاف السيارات التي ستسير بشكل بطيئ في الشوارع المؤدية إلى مطار (بن غوريون)، في محاولة لمنع نتنياهو، وزوجته من السفر إلى روما".وقال منظمو الاحتجاج، في سياق البيان، إنه "في ذروة أزمة دستورية واجتماعية شديدة، ورغم التوتر الأمني والتهديدات الاقتصادية، يغادر الزوجان إلى رحلة ترفيهية في روما خلال نهاية الأسبوع، على حسابنا نحن الرعايا، وهذا انعزال مطلق عن الشعب".وأضاف البيان أنه "سنحاول منع عائلة نتنياهو من الوصول إلى المطار، ونحن مستعدون، والمتطوعون باتوا مجندين وآلاف السيارات ستسير بسرعة بطيئة في ساعات الصباح في الشوارع المؤدية إلى مطار (بن غوريون) ونعتذر مسبقا للجمهور على عرقلة حركة السير المتوقعة، لكن هذا كله يتقزم مقابل حكومة تهدد بعرقلة الديمقراطية ومستقبل الدولة".وعقبت الشرطة الإسرائيلية بأنها "تسمح بحرية الاحتجاج في أي وقت ومكان، من خلال الحفاظ على النظام العام وأمن الجمهور". وطالبت سلطات المطار المسافرين بالتحقق من شركات الطيران حول مواعيد إقلاع الطائرات.

https://sputnikarabic.ae/20230308/بايدن-يشكر-سلطان-عمان-على-فتح-المجال-الجوي-أمام-إسرائيل-والمساعدة-في-الإفراج-عن-أمريكيين-بإيران-1074466016.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار