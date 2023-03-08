عربي
https://sputnikarabic.ae/20230308/وزير-الدفاع-الأمريكي-يرجئ-زيارته-لإسرائيل-إلى-الغد-1074484253.html
وزير الدفاع الأمريكي يرجئ زيارته لإسرائيل إلى الغد
وزير الدفاع الأمريكي يرجئ زيارته لإسرائيل إلى الغد
كشف موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أرجأ زيارته إلى إسرائيل حتى يوم غد، وسيعقد لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين... 08.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-08T15:08+0000
2023-03-08T15:08+0000
أخبار العالم الآن
العالم
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_d58abfb0811288ec038c1fe1b603edc6.jpg
القدس– سبوتنيك. وبحسب الموقع فإنه "كان من المخطط أن يصل أوستن، هذه الليلة إلى إسرائيل قادما من القاهرة إلا أنه تم تأجيل الزيارة ليوم غد بغير ذكر أسباب".وقال أحد منظمي الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، في بيان اليوم، إن "منظمي الاحتجاجات، نجحوا في تجنيد آلاف السيارات التي ستسير بشكل بطيئ في الشوارع المؤدية إلى مطار (بن غوريون)، في محاولة لمنع نتنياهو، وزوجته من السفر إلى روما".وقال منظمو الاحتجاج، في سياق البيان، إنه "في ذروة أزمة دستورية واجتماعية شديدة، ورغم التوتر الأمني والتهديدات الاقتصادية، يغادر الزوجان إلى رحلة ترفيهية في روما خلال نهاية الأسبوع، على حسابنا نحن الرعايا، وهذا انعزال مطلق عن الشعب".وأضاف البيان أنه "سنحاول منع عائلة نتنياهو من الوصول إلى المطار، ونحن مستعدون، والمتطوعون باتوا مجندين وآلاف السيارات ستسير بسرعة بطيئة في ساعات الصباح في الشوارع المؤدية إلى مطار (بن غوريون) ونعتذر مسبقا للجمهور على عرقلة حركة السير المتوقعة، لكن هذا كله يتقزم مقابل حكومة تهدد بعرقلة الديمقراطية ومستقبل الدولة".وعقبت الشرطة الإسرائيلية بأنها "تسمح بحرية الاحتجاج في أي وقت ومكان، من خلال الحفاظ على النظام العام وأمن الجمهور". وطالبت سلطات المطار المسافرين بالتحقق من شركات الطيران حول مواعيد إقلاع الطائرات.
https://sputnikarabic.ae/20230308/بايدن-يشكر-سلطان-عمان-على-فتح-المجال-الجوي-أمام-إسرائيل-والمساعدة-في-الإفراج-عن-أمريكيين-بإيران-1074466016.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/04/0b/1048646812_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_99bd0e2702db365cd896ba2efbc0b59c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, الأخبار

وزير الدفاع الأمريكي يرجئ زيارته لإسرائيل إلى الغد

15:08 GMT 08.03.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
تابعنا عبرTelegram
كشف موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أرجأ زيارته إلى إسرائيل حتى يوم غد، وسيعقد لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين في محيط مطار بن غوريون شرقي تل أبيب.
القدس– سبوتنيك. وبحسب الموقع فإنه "كان من المخطط أن يصل أوستن، هذه الليلة إلى إسرائيل قادما من القاهرة إلا أنه تم تأجيل الزيارة ليوم غد بغير ذكر أسباب".
وأفاد الموقع بأن وزير الخارجية الأمريكي "سيجري لقاءاته مع كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع، يوآف غالانت، في موقع قريب من مطار بن غوريون، شرقي تل أبيب وذلك بسبب المظاهرات المخططة يوم غد الخميس للمحتجين على خطة الحكومة لإضعاف المنظومة القضائية، بعدها يغادر مباشرة عائدًا إلى الولايات المتحدة".
وقال أحد منظمي الاحتجاجات ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، في بيان اليوم، إن "منظمي الاحتجاجات، نجحوا في تجنيد آلاف السيارات التي ستسير بشكل بطيئ في الشوارع المؤدية إلى مطار (بن غوريون)، في محاولة لمنع نتنياهو، وزوجته من السفر إلى روما".
2020 ،سلطان عمان، هيثم بن طارق آل سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
بايدن يشكر سلطان عمان على فتح المجال الجوي أمام إسرائيل
08:46 GMT
وقال منظمو الاحتجاج، في سياق البيان، إنه "في ذروة أزمة دستورية واجتماعية شديدة، ورغم التوتر الأمني والتهديدات الاقتصادية، يغادر الزوجان إلى رحلة ترفيهية في روما خلال نهاية الأسبوع، على حسابنا نحن الرعايا، وهذا انعزال مطلق عن الشعب".
وأضاف البيان أنه "سنحاول منع عائلة نتنياهو من الوصول إلى المطار، ونحن مستعدون، والمتطوعون باتوا مجندين وآلاف السيارات ستسير بسرعة بطيئة في ساعات الصباح في الشوارع المؤدية إلى مطار (بن غوريون) ونعتذر مسبقا للجمهور على عرقلة حركة السير المتوقعة، لكن هذا كله يتقزم مقابل حكومة تهدد بعرقلة الديمقراطية ومستقبل الدولة".
وعقبت الشرطة الإسرائيلية بأنها "تسمح بحرية الاحتجاج في أي وقت ومكان، من خلال الحفاظ على النظام العام وأمن الجمهور". وطالبت سلطات المطار المسافرين بالتحقق من شركات الطيران حول مواعيد إقلاع الطائرات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Транспортно-боевой вертолет Ми-8АМТШ Терминатор ВКС РФ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала