https://sputnikarabic.ae/20230309/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شركات-صينية-لدعمها-برنامج-الطائرات-من-دون-طيار-الإيراني-1074522600.html
أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية لدعمها برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني
أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية لدعمها برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من الشركات الصينية لدعمها برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T16:30+0000
2023-03-09T16:30+0000
2023-03-09T16:38+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة يفرض عقوبات على شبكة من خمس شركات، وشخص واحد، لجهودهم في دعم شراء برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني.وأضاف التقرير: "الشبكة التي تتخذ من الصين مقراً لها مسؤولة عن بيع وتسليم آلاف المكونات الفضائية التي يمكن استخدامها في تصميم وبناء طائرات من دون طيار".وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، على حد زعمها، رغم نفي موسكو وطهران لهذه الادعاءات.
https://sputnikarabic.ae/20230309/الصين-ترد-على-تقرير-للاستخبارات-الأمريكية-يزعم-أنها-تطور-من-قدراتها-في-مجال-الأسلحة-النووية-1074520492.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين
أمريكا تفرض عقوبات على شركات صينية لدعمها برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني
16:30 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 16:38 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على عدد من الشركات الصينية لدعمها برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني.
وقالت الوزارة في بيان لها إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة يفرض عقوبات على شبكة من خمس شركات، وشخص واحد، لجهودهم في دعم شراء برنامج الطائرات من دون طيار الإيراني.
وأضاف التقرير: "الشبكة التي تتخذ من الصين مقراً لها مسؤولة عن بيع وتسليم آلاف المكونات الفضائية التي يمكن استخدامها في تصميم وبناء طائرات من دون طيار".
وفي شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الشركات التي "تنتج وتسهل نقل الطائرات الإيرانية دون طيار إلى روسيا
لاستخدامها في العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا"، على حد زعمها، رغم نفي موسكو وطهران لهذه الادعاءات.