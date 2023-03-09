عربي
https://sputnikarabic.ae/20230309/إيران-تعلن-إتمام-صفقة-مع-روسيا-لشراء-مقاتلات-من-طراز-سو-35-1074530101.html
إيران تعلن إتمام صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"
إيران تعلن إتمام صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"
كشفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن إيران أتمت صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"، مشيرةً إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد الطائرات وتوقيت... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T20:44+0000
2023-03-09T21:00+0000
روسيا
إيران
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669646_0:9:3125:1767_1920x0_80_0_0_899bb37b70f54c404ef3a00242f13d9b.jpg
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة لوكالة "سبوتنيك" إنه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، عرضت إيران على مجموعة من الدول استعدادها لشراء طائرات مقاتلة، وقالت روسيا إنها مستعدة للبيع.ولم تحدد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بالضبط متى تم الانتهاء من الصفقة أو عدد الطائرات التي سوف تستلمها إيران من روسيا، قائلة: "لا توجد تفاصيل ستنشر لأنها سرية".وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، مطلع الشهر الجاري، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية الإيرانية، لافتاً إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.وأكد أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إيران-تعتزم-المشاركة-في-اجتماع-موسكو-لممثلي-روسيا-وسوريا-وتركيا--1074515122.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/1b/1061669646_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_525a82c969be88e96351eb981c8ef0dc.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, إيران, العالم
روسيا, إيران, العالم

إيران تعلن إتمام صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"

20:44 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 21:00 GMT 09.03.2023)
© Sputnikمقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف.
مقاتلة سو-35 من المجموعة الجوية للمنطقة العسكرية لشرق روسيا، التابعة للقوات المسلحة الروسية، المشاركة في عملية عسكرية خاصة في اتجاه خاركوف. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Sputnik
تابعنا عبرTelegram
كشفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن إيران أتمت صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"، مشيرةً إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد الطائرات وتوقيت تسليمها سرية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة لوكالة "سبوتنيك" إنه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، عرضت إيران على مجموعة من الدول استعدادها لشراء طائرات مقاتلة، وقالت روسيا إنها مستعدة للبيع.

وأضافت البعثة أن الطائرات المقاتلة "سو-35" مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة لإيران، لذلك بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وانتهاء القيود الإيرانية على مشتريات الأسلحة التقليدية (قرار الأمم المتحدة رقم 2231)، أتمّت إيران إجراءات صفقة شرائها.

ولم تحدد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بالضبط متى تم الانتهاء من الصفقة أو عدد الطائرات التي سوف تستلمها إيران من روسيا، قائلة: "لا توجد تفاصيل ستنشر لأنها سرية".

يذكر أن روسيا وإيران ترتبطان بعلاقات قوية في جميع المجالات.

السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
إيران تعتزم المشاركة في اجتماع موسكو لممثلي روسيا وسوريا وتركيا
13:23 GMT
وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، مطلع الشهر الجاري، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.
وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية الإيرانية، لافتاً إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.
وأكد أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала