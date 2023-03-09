https://sputnikarabic.ae/20230309/إيران-تعلن-إتمام-صفقة-مع-روسيا-لشراء-مقاتلات-من-طراز-سو-35-1074530101.html
إيران تعلن إتمام صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"
إيران تعلن إتمام صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"
كشفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن إيران أتمت صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"، مشيرةً إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد الطائرات وتوقيت... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T20:44+0000
2023-03-09T20:44+0000
2023-03-09T21:00+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة لوكالة "سبوتنيك" إنه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، عرضت إيران على مجموعة من الدول استعدادها لشراء طائرات مقاتلة، وقالت روسيا إنها مستعدة للبيع.ولم تحدد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بالضبط متى تم الانتهاء من الصفقة أو عدد الطائرات التي سوف تستلمها إيران من روسيا، قائلة: "لا توجد تفاصيل ستنشر لأنها سرية".وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، مطلع الشهر الجاري، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية الإيرانية، لافتاً إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.وأكد أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إيران-تعتزم-المشاركة-في-اجتماع-موسكو-لممثلي-روسيا-وسوريا-وتركيا--1074515122.html
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روسيا, إيران, العالم
إيران تعلن إتمام صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"
20:44 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 21:00 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
كشفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أن إيران أتمت صفقة مع روسيا لشراء مقاتلات من طراز "سو-35"، مشيرةً إلى أن المعلومات المتعلقة بعدد الطائرات وتوقيت تسليمها سرية.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة لوكالة "سبوتنيك" إنه بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، عرضت إيران على مجموعة من الدول استعدادها لشراء طائرات مقاتلة، وقالت روسيا إنها مستعدة للبيع.
وأضافت البعثة أن الطائرات المقاتلة "سو-35" مقبولة من الناحية الفنية بالنسبة لإيران، لذلك بعد أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وانتهاء القيود الإيرانية على مشتريات الأسلحة التقليدية (قرار الأمم المتحدة رقم 2231)، أتمّت إيران إجراءات صفقة شرائها.
ولم تحدد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة بالضبط متى تم الانتهاء من الصفقة أو عدد الطائرات التي سوف تستلمها إيران من روسيا، قائلة: "لا توجد تفاصيل ستنشر لأنها سرية".
يذكر أن روسيا وإيران ترتبطان بعلاقات قوية في جميع المجالات.
وصرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، مطلع الشهر الجاري، بأن طهران تأمل بتوقيع اتفاقات جديدة تعزز العلاقات مع روسيا في عام 2023.
وفي وقت سابق، قال السفير الروسي لدى إيران أليكسي ديدوف، لوكالة "سبوتنيك"، إن موسكو وطهران تعملان على صياغة اتفاقية جديدة في إطار العلاقات الروسية الإيرانية، لافتاً إلى أنها ستكون ذات أهمية استراتيجية، ومشيراً إلى أنه من المهم أن تكون متينة ومتوازنة، وتعكس الحقائق الجديدة للتعاون الثنائي.
وأكد أن الاتفاقية ستحدد المبادئ التوجيهية الأساسية لمواصلة تطوير مجمل العلاقات الروسية الإيرانية على مدى العقود المقبلة.