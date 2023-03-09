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القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إيكسون-موبيل-تزيد-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-إلى-أوروبا--1074499115.html
إيكسون موبيل تزيد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
إيكسون موبيل تزيد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
صرح نائب رئيس شركة "إيكسون موبيل"، بيتر كلارك، بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال محطة "جولدن باس" للغاز الطبيعي المسال التي... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T06:24+0000
2023-03-09T06:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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هيوستن - سبوتنيك. وقال كلارك لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الطاقة الدولي، ردًا على سؤال عما إذا كانت "إكسون موبيل" تخطط لتكثيف الجهود لتصدير غاز إضافي إلى أوروبا: "نعم بالتأكيد".وأضاف كلارك: "هذا بالضبط ما نفعله، تأمين إمدادات جديدة. في الولايات المتحدة، لدينا محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال والتي سنبدأ تشغيلها في عام 2024".وأضاف: "هذه منشأة كبيرة للغاية سيتم من خلالها تصدير الغاز إلى السوق العالمية. هذا هو الحل الذي سيساعد في موقف أوروبا، حيث لن يكون هناك العديد من القدرات الجديدة حتى عام 2024. لذلك ما نفعله مهم".
https://sputnikarabic.ae/20230202/ميناء-الدوحة-يستقبل-أول-سفينة-تعمل-بالغاز-الطبيعي-المسال-1073033706.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

إيكسون موبيل تزيد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا

06:24 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 06:26 GMT 09.03.2023)
© AFP 2023 / ODD ANDERSENتم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022
تم تصوير مقاييس ومنشآت لتلقي وتوزيع الغاز الطبيعي على أراضي نقل الغاز ومشغل شبكة خطوط الأنابيب غازكاد في لوبمين، شمال شرق ألمانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، 30 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
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صرح نائب رئيس شركة "إيكسون موبيل"، بيتر كلارك، بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال محطة "جولدن باس" للغاز الطبيعي المسال التي سيتم إطلاقها عام 2024.
هيوستن - سبوتنيك. وقال كلارك لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الطاقة الدولي، ردًا على سؤال عما إذا كانت "إكسون موبيل" تخطط لتكثيف الجهود لتصدير غاز إضافي إلى أوروبا: "نعم بالتأكيد".
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وأضاف كلارك: "هذا بالضبط ما نفعله، تأمين إمدادات جديدة. في الولايات المتحدة، لدينا محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال والتي سنبدأ تشغيلها في عام 2024".
وأضاف: "هذه منشأة كبيرة للغاية سيتم من خلالها تصدير الغاز إلى السوق العالمية. هذا هو الحل الذي سيساعد في موقف أوروبا، حيث لن يكون هناك العديد من القدرات الجديدة حتى عام 2024. لذلك ما نفعله مهم".
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