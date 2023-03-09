https://sputnikarabic.ae/20230309/إيكسون-موبيل-تزيد-إمدادات-الغاز-الطبيعي-المسال-إلى-أوروبا--1074499115.html
إيكسون موبيل تزيد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
إيكسون موبيل تزيد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
صرح نائب رئيس شركة "إيكسون موبيل"، بيتر كلارك، بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال محطة "جولدن باس" للغاز الطبيعي المسال التي... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T06:24+0000
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هيوستن - سبوتنيك. وقال كلارك لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الطاقة الدولي، ردًا على سؤال عما إذا كانت "إكسون موبيل" تخطط لتكثيف الجهود لتصدير غاز إضافي إلى أوروبا: "نعم بالتأكيد".وأضاف كلارك: "هذا بالضبط ما نفعله، تأمين إمدادات جديدة. في الولايات المتحدة، لدينا محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال والتي سنبدأ تشغيلها في عام 2024".وأضاف: "هذه منشأة كبيرة للغاية سيتم من خلالها تصدير الغاز إلى السوق العالمية. هذا هو الحل الذي سيساعد في موقف أوروبا، حيث لن يكون هناك العديد من القدرات الجديدة حتى عام 2024. لذلك ما نفعله مهم".
https://sputnikarabic.ae/20230202/ميناء-الدوحة-يستقبل-أول-سفينة-تعمل-بالغاز-الطبيعي-المسال-1073033706.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إيكسون موبيل تزيد إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا
06:24 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 06:26 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
صرح نائب رئيس شركة "إيكسون موبيل"، بيتر كلارك، بأن الولايات المتحدة تخطط لزيادة إمدادات الغاز إلى أوروبا من خلال محطة "جولدن باس" للغاز الطبيعي المسال التي سيتم إطلاقها عام 2024.
هيوستن - سبوتنيك
. وقال كلارك لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر الطاقة الدولي، ردًا على سؤال عما إذا كانت "إكسون موبيل" تخطط لتكثيف الجهود لتصدير غاز إضافي إلى أوروبا: "نعم بالتأكيد".
وأضاف كلارك: "هذا بالضبط ما نفعله، تأمين إمدادات جديدة. في الولايات المتحدة، لدينا محطة جولدن باس للغاز الطبيعي المسال والتي سنبدأ تشغيلها في عام 2024".
وأضاف: "هذه منشأة كبيرة للغاية سيتم من خلالها تصدير الغاز إلى السوق العالمية. هذا هو الحل الذي سيساعد في موقف أوروبا، حيث لن يكون هناك العديد من القدرات الجديدة حتى عام 2024. لذلك ما نفعله مهم".