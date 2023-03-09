https://sputnikarabic.ae/20230309/استئناف-العمل-في-مطار-حلب-بعد-إصلاح-الأضرار-الناجمة-عن-القصف-الإسرائيلي-1074519465.html
استئناف العمل في مطار حلب بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي
استئناف العمل في مطار حلب بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي
أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، بدءا من يوم غد، وذلك بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T14:53+0000
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دمشق – سبوتنيك. وقالت وزارة النقل السورية، في بيان: "تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف مطار حلب الدولي، فجر الثلاثاء الماضي". ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار، لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة؛ إضافة لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال، على مدار الساعة.جدير بالذكر، أن مطار حلب الدولي، كان استقبل أول رحلة في 2020 بعد توقف دام 8 سنوات، نتيجة العمليات الحربية في البلاد.وخرج المطار عن الخدمة، الثلاثاء الماضي، إثر قصف إسرائيلي استهدفه.ومطار النيرب (أو مطار حلب الدولي) هو ثاني أكبر مطار دولي في سوريا ويقع إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، وهو يخدم مدينة حلب والمحافظات الشمالية، ويضم أحد مقرات شركة الخطوط الجوية السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230307/مركز-المصالحة-أربع-طائرات-حربية-إسرائيلية-تقصف-مطار-حلب-من-البحر-الأبيض-المتوسط-1074456201.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
استئناف العمل في مطار حلب بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، بدءا من يوم غد، وذلك بعد إصلاح الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي.
دمشق – سبوتنيك
. وقالت وزارة النقل السورية، في بيان: "تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي، الذي استهدف مطار حلب الدولي، فجر الثلاثاء الماضي".
وأضافت أن "استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي، ستم بدءا من يوم غد الجمعة، الساعة 8 صباحا".
ودعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار، لإعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة؛ إضافة لاستعداد المطار لاستقبال طائرات المساعدات الإغاثية لمتضرري الزلزال، على مدار الساعة.
جدير بالذكر، أن مطار حلب الدولي
، كان استقبل أول رحلة في 2020 بعد توقف دام 8 سنوات، نتيجة العمليات الحربية في البلاد.
وخرج المطار عن الخدمة، الثلاثاء الماضي، إثر قصف إسرائيلي استهدفه.
ومطار النيرب (أو مطار حلب الدولي) هو ثاني أكبر مطار دولي في سوريا ويقع إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، وهو يخدم مدينة حلب والمحافظات الشمالية، ويضم أحد مقرات شركة الخطوط الجوية السورية.