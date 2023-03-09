عربي
https://sputnikarabic.ae/20230309/الأمم-المتحدة-توفر-ناقلة-لتخزين-النفط-من-صافر-وتصف-الخطوة-بـاختراق-كبير-1074526773.html
الأمم المتحدة توفر ناقلة لتخزين النفط من "صافر"... وتصف الخطوة بـ"اختراق كبير"
الأمم المتحدة توفر ناقلة لتخزين النفط من "صافر"... وتصف الخطوة بـ"اختراق كبير"
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن شرائها ناقلة لتخزين النفط من ناقلة "صافر"، من أجل تجنب تسرب كارثي محتمل من ناقلة النفط المتحللة لسنوات، والتي ترسو قبالة... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T18:30+0000
2023-03-09T18:30+0000
أخبار اليمن الأن
منظمة الأمم المتحدة
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/12/1046300036_0:245:2771:1803_1920x0_80_0_0_49d9ef18468cf4966c168ce3bb99b182.jpg
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، إنه وقع عقدا لشراء ناقلة خام من شركة الناقلات الكبرى "يورانوف"، التي ستتوجه إلى اليمن لنقل النفط من ناقلة "صافر".ووصف رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، الصفقة بأنها "اختراق كبير".وأكد في تصريحات للصحفيين، في مقر الأمم المتحدة، أن هذه الجهود "ستساهم في تفادي مخاطر وقوع كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع".وأضاف شتاينر أن السفينة ستبحر في غضون الشهر المقبل، بعد الخضوع للصيانة الروتينية.وقال:ولم تتم صيانة ناقلة النفط "صافر" المتحللة، التي يبلغ عمرها 47 عاما، منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015، وتُركت مهجورة قبالة ميناء الحديدة، وهو بوابة مهمة للشحنات إلى البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية الطارئة.وتحتوي "صافر" على 1.1 مليون برميل من النفط، ما يمثل أربعة أضعاف ما تسرب في كارثة ناقلة "إكسون فالديز" في عام 1989، وهي واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.وتقدّر تكلفة عملية إنقاذ ناقلة النفط "صافر" بـ129 مليون دولار، تم استلام 75 مليون دولار منها، وتم التعهد بتقديم 20 مليون دولار أخرى، بحسب الأمم المتحدة.واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر"، الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
https://sputnikarabic.ae/20220922/الأمم-المتحدة-تعلن-تمويل-مبادرة-إنقاذ-خزان-النفط-المتهالك-صافر-العائم-قبالة-سواحل-اليمن-1068081076.html
https://sputnikarabic.ae/20221021/أنصار-الله-تطالب-الأمم-المتحدة-بالبدء-في-تنفيذ-خطتها-لإفراغ-الناقلة-صافر-1069326727.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/12/1046300036_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_f4ca93b83584383b0a4c1c3b15928612.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار اليمن الأن, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الأمم المتحدة توفر ناقلة لتخزين النفط من "صافر"... وتصف الخطوة بـ"اختراق كبير"

18:30 GMT 09.03.2023
© AFP 2023 / HANDOUTخزان "صافر" النفطي في اليمن
خزان صافر النفطي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
خزان "صافر" النفطي في اليمن
© AFP 2023 / HANDOUT
تابعنا عبرTelegram
أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عن شرائها ناقلة لتخزين النفط من ناقلة "صافر"، من أجل تجنب تسرب كارثي محتمل من ناقلة النفط المتحللة لسنوات، والتي ترسو قبالة ساحل اليمن.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، إنه وقع عقدا لشراء ناقلة خام من شركة الناقلات الكبرى "يورانوف"، التي ستتوجه إلى اليمن لنقل النفط من ناقلة "صافر".
ووصف رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أخيم شتاينر، الصفقة بأنها "اختراق كبير".
وأكد في تصريحات للصحفيين، في مقر الأمم المتحدة، أن هذه الجهود "ستساهم في تفادي مخاطر وقوع كارثة بيئية وإنسانية على نطاق واسع".
ميناء الحديدة في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2022
الأمم المتحدة تعلن تمويل مبادرة إنقاذ خزان النفط المتهالك "صافر" العائم قبالة سواحل اليمن
22 سبتمبر 2022, 08:46 GMT
وأضاف شتاينر أن السفينة ستبحر في غضون الشهر المقبل، بعد الخضوع للصيانة الروتينية.
وقال:

"نأمل في حال أن سارت الأمور وفقا للخطة، أن تبدأ عملية نقل النفط من سفينة إلى سفينة فعليا في أوائل شهر مايو/ أيار المقبل".

ولم تتم صيانة ناقلة النفط "صافر" المتحللة، التي يبلغ عمرها 47 عاما، منذ اندلاع الحرب الأهلية في اليمن في عام 2015، وتُركت مهجورة قبالة ميناء الحديدة، وهو بوابة مهمة للشحنات إلى البلاد، التي تعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية الطارئة.
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2022
"أنصار الله" تطالب الأمم المتحدة بالبدء في تنفيذ خطتها لإفراغ الناقلة "صافر"
21 أكتوبر 2022, 16:31 GMT
وتحتوي "صافر" على 1.1 مليون برميل من النفط، ما يمثل أربعة أضعاف ما تسرب في كارثة ناقلة "إكسون فالديز" في عام 1989، وهي واحدة من أسوأ الكوارث البيئية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.
وتقدّر تكلفة عملية إنقاذ ناقلة النفط "صافر" بـ129 مليون دولار، تم استلام 75 مليون دولار منها، وتم التعهد بتقديم 20 مليون دولار أخرى، بحسب الأمم المتحدة.
واستخدمت الحكومة اليمنية منذ عام 1986 الناقلة "صافر"، الراسية على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، كوحدة تخزین عائمة في البحر الأحمر لاستقبال الخام من حقول صافر في محافظة مأرب وتصدیره.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала