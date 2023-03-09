https://sputnikarabic.ae/20230309/الإعلان-عن-إنذار-جوي-في-جميع-أنحاء-أوكرانيا-1074498776.html
الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
أعلنت صباح اليوم الخميس حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وقد وقعت انفجارات في عدة مدن ومناطق، بما في ذلك مناطق كييف وأوديسا وخاركوف ولفوف... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T05:45+0000
2023-03-09T05:45+0000
2023-03-09T06:05+0000
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وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، عبر تليجرام، إنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي ليلاً في جميع مناطق البلاد، وحث المواطنين على "عدم تجاهل الإنذار بأي حال من الأحوال".وفي الصباح سمع دوي انفجارات عدة في كييف، وقال رئيس البلدية، إيغور تيريخوف، إن نحو 15 انفجارا وقع في خاركوف.وبحسب وسائل إعلام محلية، لا توجد كهرباء في أجزاء من المدينة. كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، مكسيم مارشينكو، عن انفجار في منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية.كما أفادت وسائل الإعلام بانفجارات في دنيبر (منطقة دنيبروبيتروفسك) ولوتسك (منطقة فولين) وريفني (منطقة ريفني)، وكذلك في منطقة لفوف ومناطق أخرى.ولم تعلق روسيا بعد على المعلومات المتعلقة بالانفجارات في أوكرانيا. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، ينفذ الجيش الروسي ضربات صاروخية مكثفة على أوكرانيا.ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقد تعرضت مرافق البنية التحتية للطاقة المتعلقة بالمجمع الصناعي العسكري للهجوم أيضًا.
https://sputnikarabic.ae/20230309/زيلينسكي-يتعهد-بعدم-استخدام-الأسلحة-الغربية-لضرب-الأراضي-الروسية-1074498352.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء أوكرانيا
05:45 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 06:05 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت صباح اليوم الخميس حالة الإنذار الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا، وقد وقعت انفجارات في عدة مدن ومناطق، بما في ذلك مناطق كييف وأوديسا وخاركوف ولفوف ودنيبروبيتروفسك، وحدث انقطاع للتيار الكهربائي في بعض المناطق.
وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، أندريه يرماك، عبر تليجرام، إنه تم الإعلان عن حالة تأهب جوي ليلاً في جميع مناطق البلاد، وحث المواطنين على "عدم تجاهل الإنذار بأي حال من الأحوال".
وفي الصباح سمع دوي انفجارات عدة في كييف، وقال رئيس البلدية، إيغور تيريخوف، إن نحو 15 انفجارا وقع في خاركوف.
وبحسب وسائل إعلام محلية، لا توجد كهرباء في أجزاء من المدينة. كما أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في أوديسا، مكسيم مارشينكو، عن انفجار في منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية.
كما أفادت وسائل الإعلام بانفجارات في دنيبر (منطقة دنيبروبيتروفسك) ولوتسك (منطقة فولين) وريفني (منطقة ريفني)، وكذلك في منطقة لفوف ومناطق أخرى.
ولم تعلق روسيا بعد على المعلومات المتعلقة بالانفجارات في أوكرانيا. ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول، ينفذ الجيش الروسي ضربات صاروخية مكثفة على أوكرانيا.
ووفقًا للتقارير الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع الروسية، فقد تعرضت مرافق البنية التحتية للطاقة المتعلقة بالمجمع الصناعي العسكري للهجوم
أيضًا.