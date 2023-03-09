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البيت الأبيض يكشف عن ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024
البيت الأبيض يكشف عن ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024
كشفت وثيقة صدرت عن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن مقترحات الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2024. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T19:33+0000
2023-03-09T19:33+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتتضمن الوثيقة بنودًا للتغلب على الصين في المنافسة العالمية، ومواصلة دعم أوكرانيا.وجاء في الوثيقة: "مشروع الميزانية يعزز التزامنا بمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على أمن أمريكا، ويتضمن طلب استثمارات مهمة تهدف إلى تجاوز الصين في المنافسة العالمية ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان غير المبرر من روسيا"، على حد تعبيرهم.وتتضمن ميزانية أمريكا 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2% عن مستويات عام 2023.وتشمل الميزانية أيضا نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.وجاء في الوثيقة: "الميزانية توفر 37.7 مليار دولار لوزارة الدفاع للحفاظ على رادع نووي قوي كعنصر أساسي لرادع متكامل لأمن الأمة وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية".بالإضافة إلى ذلك، توفر الميزانية 23.8 مليار دولار لوزارة الطاقة للاستثمار في صناعة الأمن النووي في البلاد، والحفاظ على مخزون نووي آمن وفعال، وتقليل المخاطر النووية، وضمان القدرة النووية للبحرية الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230309/أمريكا-تفرض-عقوبات-على-شركات-صينية-لدعمها-برنامج-الطائرات-من-دون-طيار-الإيراني-1074522600.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض يكشف عن ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024

19:33 GMT 09.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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كشفت وثيقة صدرت عن البيت الأبيض، اليوم الخميس، عن مقترحات الميزانية للولايات المتحدة الأمريكية للسنة المالية 2024.
وتتضمن الوثيقة بنودًا للتغلب على الصين في المنافسة العالمية، ومواصلة دعم أوكرانيا.
وجاء في الوثيقة: "مشروع الميزانية يعزز التزامنا بمواجهة التحديات العالمية، والحفاظ على أمن أمريكا، ويتضمن طلب استثمارات مهمة تهدف إلى تجاوز الصين في المنافسة العالمية ومواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة العدوان غير المبرر من روسيا"، على حد تعبيرهم.
وتتضمن ميزانية أمريكا 842 مليار دولار مخصصة لوزارة الدفاع، بزيادة 3.2% عن مستويات عام 2023.
وتشمل الميزانية أيضا نحو 6 مليارات دولار من المساعدات لأوكرانيا.
ومن المقرر أن تبلغ ميزانية الإنفاق الأمريكي على صيانة الردع النووي في السنة المالية 2024، 37.7 مليار دولار، ومن المقترح توجيه 23.8 مليار دولار أخرى لتحديث المجمع النووي، كما في الوثيقة التي قدمها البيت الأبيض.
وجاء في الوثيقة: "الميزانية توفر 37.7 مليار دولار لوزارة الدفاع للحفاظ على رادع نووي قوي كعنصر أساسي لرادع متكامل لأمن الأمة وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية".
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
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بالإضافة إلى ذلك، توفر الميزانية 23.8 مليار دولار لوزارة الطاقة للاستثمار في صناعة الأمن النووي في البلاد، والحفاظ على مخزون نووي آمن وفعال، وتقليل المخاطر النووية، وضمان القدرة النووية للبحرية الأمريكية.
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