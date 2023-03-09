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الرئيس العراقي: الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات
الرئيس العراقي: الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات
قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إن الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T09:45+0000
2023-03-09T09:55+0000
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وأضاف رشيد، أن "العراق بلد الجميع ويضم مكونات أصيلة ولها تاريخ مشرف في الحفاظ على الهوية الوطنية"، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الجميع متساوون بالمواطنة وبالحقوق والواجبات".وتابع: "العراق عانى سابقا أمنيا وسياسيا واجتماعيا، كما عانى من الإرهاب الداعشي، والجهود تبذل الآن من أجل تجاوز آثاره الاجتماعية والنفسية وخلق بيئة ملائمة يحقق فيها العراقيون تطلعاتهم".وأوضح رشيد أن "الحكومة العراقية جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور".وأكد أن "الحكومة وضعت برنامجا طموحا يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما العراق اليوم، وتأهيل البنى التحتية وبناء والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمشاريع الأخرى".
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العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار العالم الآن, الأخبار, العالم العربي

الرئيس العراقي: الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات

09:45 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 09:55 GMT 09.03.2023)
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYEالرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / AHMAD AL-RUBAYE
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قال الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، إن الحكومة جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور.
وأضاف رشيد، أن "العراق بلد الجميع ويضم مكونات أصيلة ولها تاريخ مشرف في الحفاظ على الهوية الوطنية"، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع".
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وأشار الرئيس العراقي إلى أن "الجميع متساوون بالمواطنة وبالحقوق والواجبات".
وتابع: "العراق عانى سابقا أمنيا وسياسيا واجتماعيا، كما عانى من الإرهاب الداعشي، والجهود تبذل الآن من أجل تجاوز آثاره الاجتماعية والنفسية وخلق بيئة ملائمة يحقق فيها العراقيون تطلعاتهم".
وأوضح رشيد أن "الحكومة العراقية جادة في حل المسائل والقضايا وحماية حقوق الأقليات وفق القانون والدستور".
وأكد أن "الحكومة وضعت برنامجا طموحا يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار اللذين يتمتع بهما العراق اليوم، وتأهيل البنى التحتية وبناء والمستشفيات والمدارس ودور العبادة والمشاريع الأخرى".
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