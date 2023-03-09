عربي
القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-حزامين-استراتيجيين-من-الغابات-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية--1074503522.html
القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية
سيطرت القوات الروسية على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تتمتع هذه المنطقة بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات الروسية. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T08:26+0000
2023-03-09T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062714905_0:126:3195:1923_1920x0_80_0_0_44e291a430ec229be8a36b33576083b8.jpg
صرح عسكري تابع لفرقة المشاة الثالثة في الجيش الروسي من منطقة العملية العسكرية لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأوضح العسكري الروسي أن هذه المرتفعات هي المهمة استراتيجيا، وهي التي اكتسب الجيش الأوكراني موطئ قدم له سابقا لمراقبة المنطقة منها.وكان الخبير العسكري المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، قد قال إن القوات الأوكرانية بنت معابر جديدة فوق نهر زيربيتس بالقرب من ماكييفكا في شمال جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد يكون هذا بسبب الضربات الروسية على طرق الإمداد الرئيسية في هذه المنطقة، بحسب الخبير.
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-دوبوفو-فاسيليلكا-شمال-غربي-أرتيوموفسك-1074500863.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1a/1062714905_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_835550d91552a661155420b55a25f440.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية

08:26 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 09.03.2023)
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورجنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022
جنود من أطقم قذائف الهاون التابعة لقوات لوغانسك الشعبية يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية نيجني، جمهورية لوغانسك الشعبية 24 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
سيطرت القوات الروسية على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تتمتع هذه المنطقة بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات الروسية.
صرح عسكري تابع لفرقة المشاة الثالثة في الجيش الروسي من منطقة العملية العسكرية لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وقال العسكري الروسي شارحا أهمية المنطقة استراتيجيا: "بيت القصيد ليس في ماكييفكا، التي يتحدث عنها الجميع، بل في المرتفعات التي تتجاوز منطقة ماكييفكا. لأنه إذا نظرنا إلى الخريطة، فإن ماكييفكا نفسها تقع في الأراضي المنخفضة وعلى هذا النحو ليست نقطة مهمة استراتيجيا".

وأوضح العسكري الروسي أن هذه المرتفعات هي المهمة استراتيجيا، وهي التي اكتسب الجيش الأوكراني موطئ قدم له سابقا لمراقبة المنطقة منها.
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيلوفكا شمال غربي أرتيوموفسك
07:24 GMT

وأضاف العسكري الروسي: "نحن نتقدم، لقد سيطرنا على حزامين من الغابات، وهي تقربنا خطوة واحدة إلى النصر".

وبين العسكري الروسي أن العمليات تتم "ليس وفق كتب مدرسية، ولا وفق قوالب. إن أفضل تكتيك هو التكتيك الذي يأتي بنتائج، نحن نحاول تطبيقه وتحسينه".

وكان الخبير العسكري المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، قد قال إن القوات الأوكرانية بنت معابر جديدة فوق نهر زيربيتس بالقرب من ماكييفكا في شمال جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد يكون هذا بسبب الضربات الروسية على طرق الإمداد الرئيسية في هذه المنطقة، بحسب الخبير.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала