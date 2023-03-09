https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-حزامين-استراتيجيين-من-الغابات-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية--1074503522.html

القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية

القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية

سيطرت القوات الروسية على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تتمتع هذه المنطقة بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات الروسية. 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T08:26+0000

2023-03-09T08:26+0000

2023-03-09T08:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الجيش الروسي

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صرح عسكري تابع لفرقة المشاة الثالثة في الجيش الروسي من منطقة العملية العسكرية لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأوضح العسكري الروسي أن هذه المرتفعات هي المهمة استراتيجيا، وهي التي اكتسب الجيش الأوكراني موطئ قدم له سابقا لمراقبة المنطقة منها.وكان الخبير العسكري المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، قد قال إن القوات الأوكرانية بنت معابر جديدة فوق نهر زيربيتس بالقرب من ماكييفكا في شمال جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد يكون هذا بسبب الضربات الروسية على طرق الإمداد الرئيسية في هذه المنطقة، بحسب الخبير.

https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-دوبوفو-فاسيليلكا-شمال-غربي-أرتيوموفسك-1074500863.html

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روسيا, الجيش الروسي