https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-حزامين-استراتيجيين-من-الغابات-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية--1074503522.html
القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية
سيطرت القوات الروسية على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تتمتع هذه المنطقة بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات الروسية. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T08:26+0000
2023-03-09T08:26+0000
2023-03-09T08:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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صرح عسكري تابع لفرقة المشاة الثالثة في الجيش الروسي من منطقة العملية العسكرية لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.وأوضح العسكري الروسي أن هذه المرتفعات هي المهمة استراتيجيا، وهي التي اكتسب الجيش الأوكراني موطئ قدم له سابقا لمراقبة المنطقة منها.وكان الخبير العسكري المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، قد قال إن القوات الأوكرانية بنت معابر جديدة فوق نهر زيربيتس بالقرب من ماكييفكا في شمال جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد يكون هذا بسبب الضربات الروسية على طرق الإمداد الرئيسية في هذه المنطقة، بحسب الخبير.
https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-تسيطر-على-دوبوفو-فاسيليلكا-شمال-غربي-أرتيوموفسك-1074500863.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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روسيا, الجيش الروسي
القوات الروسية تسيطر على حزامين استراتيجيين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية
08:26 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 08:30 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
سيطرت القوات الروسية على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تتمتع هذه المنطقة بأهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للقوات الروسية.
صرح عسكري تابع لفرقة المشاة الثالثة في الجيش الروسي من منطقة العملية العسكرية
لوكالة "سبوتنيك"، أن القوات الروسية سيطرت على حزامين كبيرين من الغابات في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وقال العسكري الروسي شارحا أهمية المنطقة استراتيجيا: "بيت القصيد ليس في ماكييفكا، التي يتحدث عنها الجميع، بل في المرتفعات التي تتجاوز منطقة ماكييفكا. لأنه إذا نظرنا إلى الخريطة، فإن ماكييفكا نفسها تقع في الأراضي المنخفضة وعلى هذا النحو ليست نقطة مهمة استراتيجيا".
وأوضح العسكري الروسي أن هذه المرتفعات هي المهمة استراتيجيا، وهي التي اكتسب الجيش الأوكراني موطئ قدم له سابقا لمراقبة المنطقة منها.
وأضاف العسكري الروسي: "نحن نتقدم، لقد سيطرنا على حزامين من الغابات، وهي تقربنا خطوة واحدة إلى النصر".
وبين العسكري الروسي أن العمليات تتم "ليس وفق كتب مدرسية، ولا وفق قوالب. إن أفضل تكتيك هو التكتيك الذي يأتي بنتائج، نحن نحاول تطبيقه وتحسينه".
وكان الخبير العسكري المقدم المتقاعد من قوات جمهورية لوغانسك الشعبية أندريه ماروتشكو، قد قال إن القوات الأوكرانية بنت معابر جديدة فوق نهر زيربيتس بالقرب من ماكييفكا في شمال جمهورية لوغانسك الشعبية، وقد يكون هذا بسبب الضربات الروسية على طرق الإمداد الرئيسية في هذه المنطقة، بحسب الخبير.