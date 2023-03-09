https://sputnikarabic.ae/20230309/القوات-الروسية-توجه-ضربات-قاسية-ردا-على-الهجوم-الإرهابي-الأوكراني-في-بريانسك-1074511064.html
القوات الروسية توجه ضربات قاسية ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني في بريانسك
القوات الروسية توجه ضربات قاسية ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني في بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت قوات الجيش الأوكراني وبنيته التحتية، ردا على الهجمات الإرهابية التي نفذها نظام كييف... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T11:25+0000
2023-03-09T11:25+0000
2023-03-09T11:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها صدر اليوم، أنه "رداً على الأعمال الإرهابية التي نظمها نظام كييف في مقاطعة بريانسك يوم 2 مارس/ آذار، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق". وأكدت الدفاع الروسية أن "هدف الضربة قد تحقق، وتم ضرب جميع الأهداف المحددة".وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة الضربة، تم تدمير مواقع القواعد الهجومية للطائرات المسيرة في أوكرانيا، وتعطل نقل الاحتياطيات والنقل بالسكك الحديدية للأسلحة الأجنبية، ومرافق الإنتاج لإصلاح المعدات العسكرية والصواريخ. وتم تعطيل إنتاج الذخيرة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية توجه ضربات قاسية ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني في بريانسك
11:25 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تنفيذ ضربات واسعة النطاق استهدفت قوات الجيش الأوكراني وبنيته التحتية، ردا على الهجمات الإرهابية التي نفذها نظام كييف في مقاطعة بريانسك الروسية.
صرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها صدر اليوم، أنه "رداً على الأعمال الإرهابية التي نظمها نظام كييف في مقاطعة بريانسك يوم 2 مارس/ آذار، وجهت القوات المسلحة الروسية ضربة انتقامية واسعة النطاق".
"ضربت أسلحة جوية وبحرية وبرية عالية الدقة، بما في ذلك نظام الصواريخ "كينجال" الفرط صوتي، العناصر الرئيسية للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، ومؤسسات المجمعات الصناعية العسكرية، فضلاً عن مرافق الطاقة التي توفرها".
وأكدت الدفاع الروسية أن "هدف الضربة قد تحقق، وتم ضرب جميع الأهداف المحددة".
وأوضحت وزارة الدفاع أنه نتيجة الضربة، تم تدمير مواقع القواعد الهجومية للطائرات المسيرة في أوكرانيا، وتعطل نقل الاحتياطيات والنقل بالسكك الحديدية للأسلحة الأجنبية، ومرافق الإنتاج لإصلاح المعدات العسكرية والصواريخ. وتم تعطيل إنتاج الذخيرة.