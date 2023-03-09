https://sputnikarabic.ae/20230309/الكرملين-حول-مزاعم-مشاركة-رجل-أعمال-بتخريب-التيار-الشمالي-هذه-مهمة-صعبة-تنفذها-الاستخبارات-فقط-1074506229.html
الكرملين حول مزاعم مشاركة رجل أعمال بتخريب "التيار الشمالي": هذه مهمة صعبة تنفذها الاستخبارات فقط
الكرملين حول مزاعم مشاركة رجل أعمال بتخريب "التيار الشمالي": هذه مهمة صعبة تنفذها الاستخبارات فقط
علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على المزاعم التي تتحدث عن فرضية مشاركة رجل أعمال موالي لأوكرانيا بالهجمات الإرهابية على "التيار... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T10:04+0000
2023-03-09T10:04+0000
2023-03-09T10:04+0000
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الكرملين حول مزاعم مشاركة رجل أعمال بتخريب "التيار الشمالي": هذه مهمة صعبة تنفذها الاستخبارات فقط
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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على المزاعم التي تتحدث عن فرضية مشاركة رجل أعمال موالي لأوكرانيا بالهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي"، مؤكدًا أنه من الصعب تصديق هذه الفرضيات، لأن هذه المهمة صعبة جدا تستطيع تنفيذها أجهزة الاستخبارات فقط.