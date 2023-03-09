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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/الكرملين-حول-مزاعم-مشاركة-رجل-أعمال-بتخريب-التيار-الشمالي-هذه-مهمة-صعبة-تنفذها-الاستخبارات-فقط-1074506229.html
الكرملين حول مزاعم مشاركة رجل أعمال بتخريب "التيار الشمالي": هذه مهمة صعبة تنفذها الاستخبارات فقط
الكرملين حول مزاعم مشاركة رجل أعمال بتخريب "التيار الشمالي": هذه مهمة صعبة تنفذها الاستخبارات فقط
علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على المزاعم التي تتحدث عن فرضية مشاركة رجل أعمال موالي لأوكرانيا بالهجمات الإرهابية على "التيار... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
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الكرملين حول مزاعم مشاركة رجل أعمال بتخريب "التيار الشمالي": هذه مهمة صعبة تنفذها الاستخبارات فقط

10:04 GMT 09.03.2023
© Sputnik . wasim sulimanالكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Sputnik . wasim suliman
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علق المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، على المزاعم التي تتحدث عن فرضية مشاركة رجل أعمال موالي لأوكرانيا بالهجمات الإرهابية على "التيار الشمالي"، مؤكدًا أنه من الصعب تصديق هذه الفرضيات، لأن هذه المهمة صعبة جدا تستطيع تنفيذها أجهزة الاستخبارات فقط.
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