https://sputnikarabic.ae/20230309/مدفيديف-يصف-الرواية-الأمريكية-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-بأنها-دعاية-غبية-1074499246.html

مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية

مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية

وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، الرواية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا بأنها دعاية أمريكية غبية،... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T06:05+0000

2023-03-09T06:05+0000

2023-03-09T06:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على قناته بموقع تليغرام، تعليقًا على الرواية الأمريكية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم بواسطة مجموعة موالية لأوكرانيا: وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.

https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-واشنطن-لم-تستبعد-أن-تكون-أوكرانيا-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي--1074497559.html

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