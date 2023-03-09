https://sputnikarabic.ae/20230309/مدفيديف-يصف-الرواية-الأمريكية-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-بأنها-دعاية-غبية-1074499246.html
مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية
مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، الرواية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا بأنها دعاية أمريكية غبية،... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T06:05+0000
2023-03-09T06:05+0000
2023-03-09T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على قناته بموقع تليغرام، تعليقًا على الرواية الأمريكية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم بواسطة مجموعة موالية لأوكرانيا: وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-واشنطن-لم-تستبعد-أن-تكون-أوكرانيا-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي--1074497559.html
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية
06:05 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 06:22 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، الرواية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا بأنها دعاية أمريكية غبية، مشيرًا إلى أن حتى سكان أوروبا لا يصدقون ذلك.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب مدفيديف على قناته بموقع تليغرام، تعليقًا على الرواية الأمريكية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم بواسطة مجموعة موالية لأوكرانيا:
"فريق العمل والكاميرا سيئون للغاية. السيناريو ممل. دعاية أمريكية غبية. لا أحد يحبها. حتى الأوروبيون الذين تسمموا بها [الدعاية الأمريكية] لا يصدقونها".
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي
في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.