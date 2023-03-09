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القوات الروسية تسيطر على دوبوفو فاسيليلكا شمال غربي أرتيوموفسك
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/مدفيديف-يصف-الرواية-الأمريكية-بشأن-تفجير-التيار-الشمالي-بأنها-دعاية-غبية-1074499246.html
مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية
مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية
وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، الرواية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا بأنها دعاية أمريكية غبية،... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T06:05+0000
2023-03-09T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التيار الشمالي
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على قناته بموقع تليغرام، تعليقًا على الرواية الأمريكية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم بواسطة مجموعة موالية لأوكرانيا: وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-واشنطن-لم-تستبعد-أن-تكون-أوكرانيا-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي--1074497559.html
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التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
التيار الشمالي, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مدفيديف يصف الرواية الأمريكية بشأن تفجير "التيار الشمالي" بأنها دعاية غبية

06:05 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 06:22 GMT 09.03.2023)
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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وصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الخميس، الرواية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم من قبل مجموعة موالية لأوكرانيا بأنها دعاية أمريكية غبية، مشيرًا إلى أن حتى سكان أوروبا لا يصدقون ذلك.
موسكو - سبوتنيك. وكتب مدفيديف على قناته بموقع تليغرام، تعليقًا على الرواية الأمريكية بأن تفجير "التيار الشمالي" تم بواسطة مجموعة موالية لأوكرانيا:
"فريق العمل والكاميرا سيئون للغاية. السيناريو ممل. دعاية أمريكية غبية. لا أحد يحبها. حتى الأوروبيون الذين تسمموا بها [الدعاية الأمريكية] لا يصدقونها".
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: واشنطن لا تستبعد أن تكون أوكرانيا وراء الهجوم الإرهابي على أنابيب "التيار الشمالي"
01:45 GMT
وطلبت روسيا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي في 22 فبراير/ شباط بشأن المعلومات الجديدة حول تفجيرات خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
ووقعت هجمات في 26 سبتمبر/ أيلول 2022 على خطي أنابيب لتصدير الغاز الروسي إلى أوروبا في وقت واحد. وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن الانفجار الذي وقع على خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي" هو هجوم إرهابي واضح.
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