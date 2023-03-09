https://sputnikarabic.ae/20230309/المدعي-العام-في-ترانسنيستريا-هدف-الإرهابيين-كان-ليس-فقط-تصفية-رئيس-الجمهورية-1074531421.html

المدعي العام في ترانسنيستريا: هدف الإرهابيين كان ليس فقط تصفية رئيس الجمهورية

المدعي العام في ترانسنيستريا: هدف الإرهابيين كان ليس فقط تصفية رئيس الجمهورية

يعتقد المدعي العام في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، غير المعترف بها، أناتولي غوريتسكي، أن خطط الإرهابيين كانت ليس فقط القضاء على رئيس جمهورية ترانسنيستريا... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T22:32+0000

2023-03-09T22:32+0000

2023-03-09T22:32+0000

العالم

أخبار العالم الآن

ترانسنيستريا

مولدوفا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102579/61/1025796138_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_5fc2961078c14d7a6a0cb509371599b1.jpg

تيراسبول - سبوتنيك. وقال غوريتسكي، خلال فيلم تحقيق للجنة التحقيق في ترانسنيستريا حول خطر وقوع هجوم إرهابي في الجمهورية: "بالنسبة لجهاز الأمن الأوكراني ومن يقودهم، فإن مجرد وجود قوات حفظة سلام روسية، ووحدة محدودة من القوات الروسية في ترانسنيستريا، وكذلك المستودعات [الذخيرة] في [قرية] كولباسنويه، يعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لهم".وأضاف: "أعتقد أن هذا يدفعهم لاتخاذ هذه الإجراءات، من الواضح أن أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية تركز على تشويه سمعة وحدات الجيش الروسي بأي شكل من الأشكال".في وقت سابق، أمس الأربعاء، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، أنها أحبطت محاولة تنفيذ عمل إرهابي ضد مسؤولي الجمهورية تم إعداده وفقُا لتعليمات جهاز الأمن الأوكراني وأنه تم اعتقال المشتبه بهم وقدموا اعترافات بهذا الصدد.الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية في عام 1992.تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 % من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفاً من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلِّ الأزمة، أصبح إقليم "ترانسنيستريا" خارج تحكم كيشيناو فعلياً، وباتت "تيراسبول" تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكماً ذاتياً لتبقى داخل قوام الدولة.

https://sputnikarabic.ae/20220721/الدفاع-الروسية-مولدوفا-تعرقل-توريد-المعدات-لقوات-حفظ-السلام-الروسية-في-ترانسنيستريا-1065372948.html

ترانسنيستريا

مولدوفا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, ترانسنيستريا, مولدوفا, روسيا