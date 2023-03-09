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المدعي العام في ترانسنيستريا: هدف الإرهابيين كان ليس فقط تصفية رئيس الجمهورية
المدعي العام في ترانسنيستريا: هدف الإرهابيين كان ليس فقط تصفية رئيس الجمهورية
يعتقد المدعي العام في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، غير المعترف بها، أناتولي غوريتسكي، أن خطط الإرهابيين كانت ليس فقط القضاء على رئيس جمهورية ترانسنيستريا... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T22:32+0000
2023-03-09T22:32+0000
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تيراسبول - سبوتنيك. وقال غوريتسكي، خلال فيلم تحقيق للجنة التحقيق في ترانسنيستريا حول خطر وقوع هجوم إرهابي في الجمهورية: "بالنسبة لجهاز الأمن الأوكراني ومن يقودهم، فإن مجرد وجود قوات حفظة سلام روسية، ووحدة محدودة من القوات الروسية في ترانسنيستريا، وكذلك المستودعات [الذخيرة] في [قرية] كولباسنويه، يعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لهم".وأضاف: "أعتقد أن هذا يدفعهم لاتخاذ هذه الإجراءات، من الواضح أن أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية تركز على تشويه سمعة وحدات الجيش الروسي بأي شكل من الأشكال".في وقت سابق، أمس الأربعاء، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، أنها أحبطت محاولة تنفيذ عمل إرهابي ضد مسؤولي الجمهورية تم إعداده وفقُا لتعليمات جهاز الأمن الأوكراني وأنه تم اعتقال المشتبه بهم وقدموا اعترافات بهذا الصدد.الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية في عام 1992.تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 % من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفاً من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلِّ الأزمة، أصبح إقليم "ترانسنيستريا" خارج تحكم كيشيناو فعلياً، وباتت "تيراسبول" تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكماً ذاتياً لتبقى داخل قوام الدولة.
https://sputnikarabic.ae/20220721/الدفاع-الروسية-مولدوفا-تعرقل-توريد-المعدات-لقوات-حفظ-السلام-الروسية-في-ترانسنيستريا-1065372948.html
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العالم, أخبار العالم الآن, ترانسنيستريا, مولدوفا, روسيا
العالم, أخبار العالم الآن, ترانسنيستريا, مولدوفا, روسيا

المدعي العام في ترانسنيستريا: هدف الإرهابيين كان ليس فقط تصفية رئيس الجمهورية

22:32 GMT 09.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Clay Gilliland / The border between Transnistria and Moldovaترانسنيستريا
ترانسنيستريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
CC BY-SA 2.0 / Clay Gilliland / The border between Transnistria and Moldova
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يعتقد المدعي العام في جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، غير المعترف بها، أناتولي غوريتسكي، أن خطط الإرهابيين كانت ليس فقط القضاء على رئيس جمهورية ترانسنيستريا المولدوفية، فاديم كراسنوسيلسكي، بل ولتشويه سمعة قوات حفظ السلام في المنطقة أيضاً.
تيراسبول - سبوتنيك. وقال غوريتسكي، خلال فيلم تحقيق للجنة التحقيق في ترانسنيستريا حول خطر وقوع هجوم إرهابي في الجمهورية: "بالنسبة لجهاز الأمن الأوكراني ومن يقودهم، فإن مجرد وجود قوات حفظة سلام روسية، ووحدة محدودة من القوات الروسية في ترانسنيستريا، وكذلك المستودعات [الذخيرة] في [قرية] كولباسنويه، يعتبر ذات أهمية خاصة بالنسبة لهم".
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21 يوليو 2022, 09:28 GMT
وأضاف: "أعتقد أن هذا يدفعهم لاتخاذ هذه الإجراءات، من الواضح أن أجهزة الأمن الخاصة الأوكرانية تركز على تشويه سمعة وحدات الجيش الروسي بأي شكل من الأشكال".
في وقت سابق، أمس الأربعاء، أفادت وزارة أمن الدولة في جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، أنها أحبطت محاولة تنفيذ عمل إرهابي ضد مسؤولي الجمهورية تم إعداده وفقُا لتعليمات جهاز الأمن الأوكراني وأنه تم اعتقال المشتبه بهم وقدموا اعترافات بهذا الصدد.
الجدير بالذكر أن بريدنيستروفيه الواقعة شرق نهر "دنيستر"، بين أوكرانيا ومولدوفا، كانت قد أعلنت استقلالها عام 1990، وكانت بريدنيستروفيه تابعةً آنذاك لجمهورية مولدوفا الاشتراكية السوفياتية، وأدى إعلان استقلال بريدنيستروفيه إلى حرب بين أنصار الاستقلال والقوات المولدوفية في عام 1992.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 60 % من السكان هم من الروس والأوكرانيين، وسعى الإقليم إلى الانفصال عن مولدوفا خوفاً من انضمام الأخيرة إلى رومانيا في عام 1992، وبعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدوفية لحلِّ الأزمة، أصبح إقليم "ترانسنيستريا" خارج تحكم كيشيناو فعلياً، وباتت "تيراسبول" تسعى للحصول على اعتراف دولي بها، فيما تحاول مولدوفا منحها حكماً ذاتياً لتبقى داخل قوام الدولة.
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