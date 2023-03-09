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القوات الروسية توجه ضربات قاسية ردا على الهجوم الإرهابي الأوكراني في بريانسك
Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/بيسكوف-الأنغلوساكسون-قلقون-ولديهم-حرج-في-العلاقات-مع-ألمانيا-بسبب-حادثة-أنابيب-الغاز-1074511313.html
بيسكوف: الأنغلوساكسون قلقون ولديهم حرج في العلاقات مع ألمانيا بسبب حادثة أنابيب الغاز
بيسكوف: الأنغلوساكسون قلقون ولديهم حرج في العلاقات مع ألمانيا بسبب حادثة أنابيب الغاز
صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرواية بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"، تدل على أن الأنغلوساكسون قلقون، وبسبب... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T11:30+0000
2023-03-09T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى إصدارًا متزامنًا للمنشورات في بلدان مختلفة، ونرى أن الأنغلوساكسون(الأمريكيون والبريطانيون)، الذين تحدثنا عنهم في البداية، يشعرون بالإحراج بشكل واضح في العلاقات مع الألمان، بسبب هذا الهجوم الإرهابي، وهذا واضح".وأضاف بيسكوف: "ما زلنا نطالب بتحقيق شفاف، ونواصل المطالبة بقبول مشاركتنا في هذا التحقيق، ونعتقد أنه من غير الممكن كبح هذا التحقيق وصرف الانتباه، كما يقال لدينا، إلى أشياء غير مقبولة، أو إلى بعض الروايات الثانوية والفرضيات، أيضاً شيء غير مسموح به".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي أوصلت آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".
https://sputnikarabic.ae/20230309/الكرملين-حول-مزاعم-مشاركة-رجل-أعمال-بتخريب-التيار-الشمالي-هذه-مهمة-صعبة-تنفذها-الاستخبارات-فقط-1074506229.html
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بيسكوف: الأنغلوساكسون قلقون ولديهم حرج في العلاقات مع ألمانيا بسبب حادثة أنابيب الغاز

11:30 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 09.03.2023)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالمتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا
المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرواية بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"، تدل على أن الأنغلوساكسون قلقون، وبسبب هذه الحادثة لديهم الكثير من الإحراج في العلاقات مع ألمانيا.
موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى إصدارًا متزامنًا للمنشورات في بلدان مختلفة، ونرى أن الأنغلوساكسون(الأمريكيون والبريطانيون)، الذين تحدثنا عنهم في البداية، يشعرون بالإحراج بشكل واضح في العلاقات مع الألمان، بسبب هذا الهجوم الإرهابي، وهذا واضح".

وأضاف بيسكوف: "ما زلنا نطالب بتحقيق شفاف، ونواصل المطالبة بقبول مشاركتنا في هذا التحقيق، ونعتقد أنه من غير الممكن كبح هذا التحقيق وصرف الانتباه، كما يقال لدينا، إلى أشياء غير مقبولة، أو إلى بعض الروايات الثانوية والفرضيات، أيضاً شيء غير مسموح به".
الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين يعلق على مزاعم مشاركة رجل أوكراني بتخريب "التيار الشمالي"
10:04 GMT

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي أوصلت آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.

وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.
ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".
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