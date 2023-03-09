https://sputnikarabic.ae/20230309/بيسكوف-الأنغلوساكسون-قلقون-ولديهم-حرج-في-العلاقات-مع-ألمانيا-بسبب-حادثة-أنابيب-الغاز-1074511313.html

بيسكوف: الأنغلوساكسون قلقون ولديهم حرج في العلاقات مع ألمانيا بسبب حادثة أنابيب الغاز

بيسكوف: الأنغلوساكسون قلقون ولديهم حرج في العلاقات مع ألمانيا بسبب حادثة أنابيب الغاز

صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، أن الرواية بشأن منظمي الهجوم الإرهابي على "التيار الشمالي"، تدل على أن الأنغلوساكسون قلقون، وبسبب... 09.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-09T11:30+0000

2023-03-09T11:30+0000

2023-03-09T11:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "نرى إصدارًا متزامنًا للمنشورات في بلدان مختلفة، ونرى أن الأنغلوساكسون(الأمريكيون والبريطانيون)، الذين تحدثنا عنهم في البداية، يشعرون بالإحراج بشكل واضح في العلاقات مع الألمان، بسبب هذا الهجوم الإرهابي، وهذا واضح".وأضاف بيسكوف: "ما زلنا نطالب بتحقيق شفاف، ونواصل المطالبة بقبول مشاركتنا في هذا التحقيق، ونعتقد أنه من غير الممكن كبح هذا التحقيق وصرف الانتباه، كما يقال لدينا، إلى أشياء غير مقبولة، أو إلى بعض الروايات الثانوية والفرضيات، أيضاً شيء غير مسموح به".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "دي تسايت" الألمانية، أن المحققين تعرفوا على السفينة التي نفذت من متنها عملية تخريب "التيار الشمالي"، والتي أوصلت آثارها إلى شركة مملوكة لأوكرانيين.وكتبت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن معلومات استخبارية جديدة تشير إلى أن إحدى الجماعات الموالية لأوكرانيا نفذت الهجمات على التيار الشمالي.ووقعت الانفجارات يوم 26 سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، في خطي أنابيب نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا، "التيار الشمالي – 1" و"التيار الشمالي - 2".

https://sputnikarabic.ae/20230309/الكرملين-حول-مزاعم-مشاركة-رجل-أعمال-بتخريب-التيار-الشمالي-هذه-مهمة-صعبة-تنفذها-الاستخبارات-فقط-1074506229.html

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