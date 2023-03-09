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قيس سعيد يعلن عن مرسوم جديد لحل المجالس البلدية
قيس سعيد يعلن عن مرسوم جديد لحل المجالس البلدية
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا جديدًا يقضي بحل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات متخصصة. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T07:32+0000
2023-03-09T07:32+0000
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جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي، أمس الثلاثاء، بشأن دعوة البرلمان المنتخب للانعقاد في موعده، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.ولفتت القناة إلى أن الاجتماع الذي أشرف عليه قيس سعيد تناول أيضا إصدار مرسوم بشأن افتتاح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مرسوم بشأن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.وبحسب القناة، فإن سعيد، أعلن خلال الاجتماع عن مشروع مرسوم لحل المجالس البلدية.ويوجّه معارضو الرئيس التونسي له انتقادات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، زاعمين أن شعبيته قد تراجعت.ويأتي ذلك بعد تسجيل نسبة مشاركة متدنية لم تتعد 12 في المئة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي دعا إليها، إلا أن قيس سعيد، يعتبر أن الإقبال المتدني يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب "العبث" الذي حدث فيه خلال العقد الماضي.
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العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن
العالم العربي, الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, أخبار العالم الآن

قيس سعيد يعلن عن مرسوم جديد لحل المجالس البلدية

07:32 GMT 09.03.2023
© Photoالرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة نجلاء بدون
الرئيس التونسي قيس سعيد يستقبل رئيسة الحكومة نجلاء بدون - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
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أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد مرسومًا جديدًا يقضي بحل المجالس البلدية واستبدالها بنيابات متخصصة.
جاء ذلك خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء التونسي، أمس الثلاثاء، بشأن دعوة البرلمان المنتخب للانعقاد في موعده، حسبما ذكرت قناة "نسمة" التونسية.
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ولفتت القناة إلى أن الاجتماع الذي أشرف عليه قيس سعيد تناول أيضا إصدار مرسوم بشأن افتتاح القانون الانتخابي لأعضاء المجالس البلدية، إضافة إلى مرسوم بشأن انتخاب أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
وبحسب القناة، فإن سعيد، أعلن خلال الاجتماع عن مشروع مرسوم لحل المجالس البلدية.
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ويوجّه معارضو الرئيس التونسي له انتقادات واسعة وصلت إلى حد المطالبة بعزله من منصبه وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة، زاعمين أن شعبيته قد تراجعت.
ويأتي ذلك بعد تسجيل نسبة مشاركة متدنية لم تتعد 12 في المئة خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي دعا إليها، إلا أن قيس سعيد، يعتبر أن الإقبال المتدني يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب "العبث" الذي حدث فيه خلال العقد الماضي.
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