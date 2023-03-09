https://sputnikarabic.ae/20230309/لافروف-وابن-فرحان-يعقدان-اجتماعا-في-موسكو-فيديو--1074505434.html
لافروف: موسكو والرياض تؤكدان استمرار التنسيق في إطار "أوبك +"... فيديو
لافروف: موسكو والرياض تؤكدان استمرار التنسيق في إطار "أوبك +"... فيديو
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، اجتماعًا ثنائيًا في موسكو. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T09:23+0000
2023-03-09T09:23+0000
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روسيا
العالم العربي
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي، بعد انتهاء المحادثات في موسكو مع وزير الخارجية السعودي، أن موسكو والرياض أكدتا استمرار التنسيق داخل "أوبك +".وقال لافروف: "أكدنا مجددا استعدادنا المتبادل لمواصلة تنسيق الإجراءات في إطار "أوبك +".وأكد لافروف، أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية، يعتبر ضمن أولويات روسيا، مرحباً باهتمام الرياض بتسوية القضايا الإقليمية وكذلك الدولية. وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان في العاصمة الروسية، موسكو: "نحن راضون عن الطريقة التي تتطور بها علاقاتنا، ونعتبرها من أولوياتنا ونبذل قصارى جهدنا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى". و وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي، بدعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، كما وعقب زيارة قام بها بن فرحان مؤخراً إلى أوكرانيا. وبحسب مراقبين، قد تكون زيارة الوزير السعودي إلى كييف، هي محاولة لإبداء نوع من التوازن في علاقات الرياض مع روسيا وكييف.
https://sputnikarabic.ae/20230309/لافروف-يعقد-مؤتمرا-صحفيا-مع-نظيره-السعودي--1074506534.html
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لافروف وابن فرحان يعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان مؤتمرا صحفيا مشتركا بعد محادثات ثنائية في موسكو اليوم الخميس 9 مارس/ آذار
2023-03-09T09:23+0000
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روسيا, العالم العربي
لافروف: موسكو والرياض تؤكدان استمرار التنسيق في إطار "أوبك +"... فيديو
09:23 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 10:35 GMT 09.03.2023) تابعنا عبر
عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، اجتماعًا ثنائيًا في موسكو.
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي
، بعد انتهاء المحادثات في موسكو مع وزير الخارجية السعودي، أن موسكو والرياض أكدتا استمرار التنسيق داخل "أوبك +".
وقال لافروف: "أكدنا مجددا استعدادنا المتبادل لمواصلة تنسيق الإجراءات في إطار "أوبك +".
وتابع لافروف: "إن جميع الدول المشاركة في هذه الصيغة تفي بالتزاماتها من أجل ضمان التوازن السليم والاستقرار في سوق الطاقة العالمية".
وأكد لافروف، أن تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية، يعتبر ضمن أولويات روسيا، مرحباً باهتمام الرياض بتسوية القضايا الإقليمية وكذلك الدولية.
وقال لافروف، خلال لقاء مع نظيره السعودي، فيصل بن فرحان في العاصمة الروسية، موسكو: "نحن راضون عن الطريقة التي تتطور بها علاقاتنا، ونعتبرها من أولوياتنا ونبذل قصارى جهدنا لتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على أعلى مستوى".
وأضاف: "نرحب بالاهتمام المتزايد لدى المملكة العربية السعودية بتسوية القضايا الإقليمية وكذلك الدولية، وتلك المشكلات الموجودة على جدول الأعمال العالمي. ونحن نتعاون بشكل وثيق في جميع هذه القضايا، وأنا متأكد من أن لقاء اليوم سيسمح لنا بالاتفاق على المزيد من الخطوات التي ستكون مفيدة للقضايا ذات الصلة".
وبدوره، شكر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، نظيره الروسي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، وأكد على أنه دائماً هناك جديد في العلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين المملكة العربية السعودية وروسيا، والتي "نسعى دائما لتطويرها وتعزيزها".
و وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي، بدعوة من نظيره الروسي، سيرغي لافروف، كما وعقب زيارة قام بها بن فرحان مؤخراً إلى أوكرانيا.
وبحسب مراقبين، قد تكون زيارة الوزير السعودي إلى كييف، هي محاولة لإبداء نوع من التوازن في علاقات الرياض مع روسيا وكييف.