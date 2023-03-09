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Военнослужащие возле танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230309/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-الأشهر-القليلة-المقبلة-ستكون-حاسمة-في-أوكرانيا-1074528886.html
مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا
مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا
أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اليوم الخميس، أن تقييم المخابرات الأمريكية، حول الصراع الأوكراني، يبين أن الأشهر الأربعة إلى الستة... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T19:53+0000
2023-03-09T19:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيرنز في جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب: "أود أن أقول على سبيل التقييم الاستخباري إن الأشهر القليلة المقبلة، الأربعة أو الخمسة أو الستة أشهر المقبلة، ستكون حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا".وأشار إلى أن أي احتمال لإجراء مفاوضات جادة بين روسيا وأوكرانيا سيعتمد على التقدم في ساحة المعركة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-واشنطن-لم-تستبعد-أن-تكون-أوكرانيا-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي--1074497559.html
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روسيا

مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا

19:53 GMT 09.03.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكي "سي آي إيه"، وليام بيرنز
مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكي سي آي إيه، وليام بيرنز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اليوم الخميس، أن تقييم المخابرات الأمريكية، حول الصراع الأوكراني، يبين أن الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة ستكون حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيرنز في جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب: "أود أن أقول على سبيل التقييم الاستخباري إن الأشهر القليلة المقبلة، الأربعة أو الخمسة أو الستة أشهر المقبلة، ستكون حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا".
وأشار إلى أن أي احتمال لإجراء مفاوضات جادة بين روسيا وأوكرانيا سيعتمد على التقدم في ساحة المعركة.

وزعم بيرنز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ليس مستعدًا حاليًا للانخراط في أي محادثات سلام".

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 28 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: واشنطن لا تستبعد أن تكون أوكرانيا وراء الهجوم الإرهابي على أنابيب "التيار الشمالي"
01:45 GMT
وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
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