https://sputnikarabic.ae/20230309/مدير-الاستخبارات-الأمريكية-الأشهر-القليلة-المقبلة-ستكون-حاسمة-في-أوكرانيا-1074528886.html
مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا
مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا
أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اليوم الخميس، أن تقييم المخابرات الأمريكية، حول الصراع الأوكراني، يبين أن الأشهر الأربعة إلى الستة... 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T19:53+0000
2023-03-09T19:53+0000
2023-03-09T19:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيرنز في جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب: "أود أن أقول على سبيل التقييم الاستخباري إن الأشهر القليلة المقبلة، الأربعة أو الخمسة أو الستة أشهر المقبلة، ستكون حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا".وأشار إلى أن أي احتمال لإجراء مفاوضات جادة بين روسيا وأوكرانيا سيعتمد على التقدم في ساحة المعركة.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20230309/إعلام-واشنطن-لم-تستبعد-أن-تكون-أوكرانيا-وراء-الهجوم-الإرهابي-على-التيار-الشمالي--1074497559.html
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روسيا
مدير الاستخبارات الأمريكية: الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة في أوكرانيا
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أعلن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز، اليوم الخميس، أن تقييم المخابرات الأمريكية، حول الصراع الأوكراني، يبين أن الأشهر الأربعة إلى الستة المقبلة ستكون حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيرنز في جلسة استماع أمام لجنة في مجلس النواب: "أود أن أقول على سبيل التقييم الاستخباري إن الأشهر القليلة المقبلة، الأربعة أو الخمسة أو الستة أشهر المقبلة، ستكون حاسمة في ساحة المعركة في أوكرانيا".
وأشار إلى أن أي احتمال لإجراء مفاوضات جادة بين روسيا وأوكرانيا سيعتمد على التقدم في ساحة المعركة.
وزعم بيرنز أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ليس مستعدًا حاليًا للانخراط في أي محادثات سلام".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، وتستكمل تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية أخيرا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو، منذ إطلاق العملية، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
وفرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا، كما قدمت دعماً عسكرياً بمليارات الدولارات إلى الجانب الأوكراني.