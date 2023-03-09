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https://sputnikarabic.ae/20230309/مظاهرات-في-جورجيا-تطالب-باستقالة-الحكومة--1074529813.html
مظاهرات في جورجيا تطالب باستقالة الحكومة
مظاهرات في جورجيا تطالب باستقالة الحكومة
تجمع عدد كبير من المتظاهرين، اليوم الخميس، في العاصمة الجورجية تبليسي، احتجاجا على قرارات السلطات، ووجهوا إنذارا جديدا للحكومة وطالبوها بالاستقالة. 09.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-09T20:36+0000
2023-03-09T20:54+0000
العالم
جورجيا
حكومة جورجيا
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وأفادت وكالة الأنباء "إنترفاكس"، اليوم الخميس، بأنه "في تجمع حاشد بالقرب من مبنى البرلمان الجورجي في 9 مارس /آذار، وجهت مجموعة من قدامى المحاربين العسكريين في الجيش الجورجي دعوات لاستقالة الحكومة وتحديد انتخابات برلمانية مبكرة، ووفقا للمتحدثين، فإن الحكومة الحالية "غير قادرة على قيادة جورجيا في اتجاه أوروبا".وبحسب الوكالة، قال أحد الأشخاص المنظمين، داعيًا المجتمعين في التظاهرة لدعم هذا المطلب: "هذه الحكومة يجب أن تستقيل، يجب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة".وفي وقت سابق، تلقى البرلمان الجورجي مشروع قانون بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي"، ينص على إنشاء سجل في البلاد للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلًا أجنبيا، فيما يرى المبادرون بمشروع القانون أنه نسخة مخففة من القانون الأمريكي ذي الصلة.
https://sputnikarabic.ae/20230308/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-جورجيا-للالتزام-بالديمقراطية-وحقوق-الإنسان-1074460725.html
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العالم, جورجيا, حكومة جورجيا
العالم, جورجيا, حكومة جورجيا

مظاهرات في جورجيا تطالب باستقالة الحكومة

20:36 GMT 09.03.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 09.03.2023)
© Sputnik . Stringerاعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020
اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي، جورجيا 8-9 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
© Sputnik . Stringer
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تجمع عدد كبير من المتظاهرين، اليوم الخميس، في العاصمة الجورجية تبليسي، احتجاجا على قرارات السلطات، ووجهوا إنذارا جديدا للحكومة وطالبوها بالاستقالة.
وأفادت وكالة الأنباء "إنترفاكس"، اليوم الخميس، بأنه "في تجمع حاشد بالقرب من مبنى البرلمان الجورجي في 9 مارس /آذار، وجهت مجموعة من قدامى المحاربين العسكريين في الجيش الجورجي دعوات لاستقالة الحكومة وتحديد انتخابات برلمانية مبكرة، ووفقا للمتحدثين، فإن الحكومة الحالية "غير قادرة على قيادة جورجيا في اتجاه أوروبا".
وبحسب الوكالة، قال أحد الأشخاص المنظمين، داعيًا المجتمعين في التظاهرة لدعم هذا المطلب: "هذه الحكومة يجب أن تستقيل، يجب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة".
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.03.2023
الاتحاد الأوروبي يدعو جورجيا للالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان
أمس, 04:02 GMT
وفي وقت سابق، تلقى البرلمان الجورجي مشروع قانون بشأن "شفافية النفوذ الأجنبي"، ينص على إنشاء سجل في البلاد للمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام والكيانات التي تتلقى تمويلًا أجنبيا، فيما يرى المبادرون بمشروع القانون أنه نسخة مخففة من القانون الأمريكي ذي الصلة.
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