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أردوغان يوقع مرسوم إجراء الانتخابات العامة في البلاد
أردوغان يوقع مرسوم إجراء الانتخابات العامة في البلاد
وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على مرسوم يقضي بإجراء الانتخابات العامة في البلاد يوم 14 مايو/أيار المقبل. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T11:37+0000
2023-03-10T11:37+0000
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أنقرة - سبوتنيك. من المتوقع أن يجتمع المجلس الأعلى للانتخابات يوم السبت 11 مارس/آذار، عقب صدور مرسوم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم الإعلان للجمهور بأن الانتخابات ستجرى في 14 مايو/أيار. وفي حال كانت هناك جولة ثانية، فستجرى في 28 مايو/أيار.وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".وقررت المعارضة التركية، في وقت سابق، "ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان".وقال رئيس حزب "السعادة" التركي، تمل قراملا أوغلو، خلال مؤتمر صحفي: "إن المعارضة التركية اختارت كمال كليتشدار أوغلو، للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/ أيار المقبل، أمام أردوغان".
https://sputnikarabic.ae/20230306/المعارضة-التركية-تتفق-على-ترشيح-كمال-كيليتشدار-أوغلو-للانتخابات-الرئاسية-أمام-أردوغان-1074403476.html
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أخبار تركيا اليوم, العالم
أخبار تركيا اليوم, العالم

أردوغان يوقع مرسوم إجراء الانتخابات العامة في البلاد

11:37 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Koseتركيا
تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / Ozan Kose
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وقّع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، على مرسوم يقضي بإجراء الانتخابات العامة في البلاد يوم 14 مايو/أيار المقبل.
أنقرة - سبوتنيك. من المتوقع أن يجتمع المجلس الأعلى للانتخابات يوم السبت 11 مارس/آذار، عقب صدور مرسوم الانتخابات الرئاسية، ومن ثم الإعلان للجمهور بأن الانتخابات ستجرى في 14 مايو/أيار. وفي حال كانت هناك جولة ثانية، فستجرى في 28 مايو/أيار.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستجرى في موعدها المقرر يوم 14 أيار/مايو المقبل.
وقال أردوغان، في كلمة أمام البرلمان التركي في سياق حديثه عن الانتخابات، إن "شعبنا سيقوم بما يلزم في 14 مايو".
وقررت المعارضة التركية، في وقت سابق، "ترشيح زعيم حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، للانتخابات الرئاسية المقبلة أمام الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان".
زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
المعارضة التركية تتفق على ترشيح كمال كيليتشدار أوغلو للانتخابات الرئاسية أمام أردوغان
6 مارس, 20:27 GMT
وقال رئيس حزب "السعادة" التركي، تمل قراملا أوغلو، خلال مؤتمر صحفي: "إن المعارضة التركية اختارت كمال كليتشدار أوغلو، للترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 14 مايو/ أيار المقبل، أمام أردوغان".
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