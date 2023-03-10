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https://sputnikarabic.ae/20230310/أنصار-الله-بعد-توقيع-الاتفاق-السعودي-الإيراني-المنطقة-بحاجة-لعودة-العلاقات-الطبيعية-بين-دولها--1074587760.html
"أنصار الله" بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها
"أنصار الله" بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها
علقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بعد توقيع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، اليوم الجمعة، لاستئناف ‏العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.‏ 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T19:12+0000
2023-03-10T19:12+0000
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وكتب المتحدث باسم الجماعة، على "تويتر"، دون أن يذكر الاتفاق السعودي الإيراني، الذي جاء بوساطة صينية، أن "المنطقة في حاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها، تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية، التي عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.
https://sputnikarabic.ae/20230310/مستشار-رئيس-الإمارات-يعلق-على-الاتفاق-بين-السعودية-وإيران--1074578914.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, العالم, الأخبار
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, السعودية, إيران, أخبار إيران, العالم العربي, العالم, الأخبار

"أنصار الله" بعد توقيع الاتفاق السعودي الإيراني: المنطقة بحاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها

19:12 GMT 10.03.2023
© AP Photo / Hani Mohammed / مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
مسلحو جماعة أنصار الله في اليمن
© AP Photo / Hani Mohammed /
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علقت جماعة "أنصار الله" اليمنية، بعد توقيع اتفاق بين المملكة العربية السعودية وإيران، اليوم الجمعة، لاستئناف ‏العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.‏
وكتب المتحدث باسم الجماعة، على "تويتر"، دون أن يذكر الاتفاق السعودي الإيراني، الذي جاء بوساطة صينية، أن "المنطقة في حاجة لعودة العلاقات الطبيعية بين دولها، تسترد بها الأمة الإسلامية أمنها المفقود نتيجة التدخلات الأجنبية وعلى رأسها الصهيوأمريكية، التي عملت على الاستثمار في الخلافات الإقليمية واتخذت الفزاعة الإيرانية لإثارة النزاعات وللعدوان على اليمن".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أصدرت كل من السعودية وإيران والصين، بيانا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام طهران والرياض بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
مستشار رئيس الإمارات يعلق على الاتفاق بين السعودية وإيران
16:49 GMT
وقال البيان: "تعلن الدول الثلاث توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران".
وأضاف: "يتضمن (الاتفاق) تأكيدهما (البلدين) على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وقطعت السعودية وإيران علاقاتها في يناير/كانون الثاني 2016، بعد تعرض سفارة الرياض لدى طهران وكذلك قنصليتها في مدينة مشهد إلى اعتداءات احتجاجا على إعدام المملكة رجل الدين الشيعي السعودي نمر النمر، لإدانته بتهم منها الإرهاب.
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