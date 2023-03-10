https://sputnikarabic.ae/20230310/أوكرانيا-تسلمنا-أول-منظومة-باتريوت-لكن-لم-يتم-تفعيلها-بعد-1074546200.html
أوكرانيا: تسلمنا أول منظومة "باتريوت" لكن لم يتم تفعيلها بعد
أوكرانيا: تسلمنا أول منظومة "باتريوت" لكن لم يتم تفعيلها بعد
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن كييف تسلمت أول منظومة "باتريوت" للدفاع الصاروخي والتي وعدت بتقديمها أمريكا وألمانيا... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T10:41+0000
2023-03-10T10:41+0000
2023-03-10T10:41+0000
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وأضاف دانيلوف في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تسلمت منظومة باتريوت، واحدة من أصل اثنتين، إلا أنها لم تُفعل بعد.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحصل كييف أيضا في الفترة المقبلة على المزيد من أنظمة باتريوت من هولندا.يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البنتاغون أنه بدأ في تدريب القوات الأوكرانية في قاعدة فورت ستيل العسكرية على استخدام وصيانة منظومة صواريخ باتريوت.وأوضح أنه سيتم تدريب ما يقرب من 90-100 جندي أوكراني، خلال الأشهر القليلة المقبلة، على كيفية تشغيل وصيانة نظام الصواريخ.وبالمثل، وعدت ألمانيا أوكرانيا بنظام باتريوت، وأعربت هولندا عن نيتها في توفير نظام صواريخ باتريوت أيضًا.يشار إلى أن الدول الغربية الداعمة لنظام كييف ركزت مساعداتها العسكرية على الدفاع الجوي في الأشهر الأخيرة، وسط ضربات صاروخية روسية على أهداف أوكرانية رئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/عسكري-في-مشاة-البحرية-الأمريكية-روسيا-ستدمر-باتريوت-على-الفور-1071383764.html
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أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أوكرانيا: تسلمنا أول منظومة "باتريوت" لكن لم يتم تفعيلها بعد
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قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن كييف تسلمت أول منظومة "باتريوت" للدفاع الصاروخي والتي وعدت بتقديمها أمريكا وألمانيا لأوكرانيا.
وأضاف
دانيلوف في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تسلمت منظومة باتريوت، واحدة من أصل اثنتين، إلا أنها لم تُفعل بعد.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحصل كييف أيضا في الفترة المقبلة على المزيد من أنظمة باتريوت من هولندا.
20 ديسمبر 2022, 08:23 GMT
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البنتاغون
أنه بدأ في تدريب القوات الأوكرانية في قاعدة فورت ستيل العسكرية على استخدام وصيانة منظومة صواريخ باتريوت.
وأوضح أنه سيتم تدريب ما يقرب من 90-100 جندي أوكراني، خلال الأشهر القليلة المقبلة، على كيفية تشغيل وصيانة نظام الصواريخ.
وبالمثل، وعدت ألمانيا أوكرانيا بنظام باتريوت
، وأعربت هولندا عن نيتها في توفير نظام صواريخ باتريوت أيضًا.
يشار إلى أن الدول الغربية الداعمة لنظام كييف ركزت مساعداتها العسكرية على الدفاع الجوي في الأشهر الأخيرة، وسط ضربات صاروخية روسية على أهداف أوكرانية رئيسية.