عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20230310/أوكرانيا-تسلمنا-أول-منظومة-باتريوت-لكن-لم-يتم-تفعيلها-بعد-1074546200.html
أوكرانيا: تسلمنا أول منظومة "باتريوت" لكن لم يتم تفعيلها بعد
أوكرانيا: تسلمنا أول منظومة "باتريوت" لكن لم يتم تفعيلها بعد
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن كييف تسلمت أول منظومة "باتريوت" للدفاع الصاروخي والتي وعدت بتقديمها أمريكا وألمانيا... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T10:41+0000
2023-03-10T10:41+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
الجيش الأوكراني
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073230054_0:150:3108:1898_1920x0_80_0_0_ac785bbda408dfe5c96b90b8f0d80afd.jpg
وأضاف دانيلوف في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تسلمت منظومة باتريوت، واحدة من أصل اثنتين، إلا أنها لم تُفعل بعد.وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحصل كييف أيضا في الفترة المقبلة على المزيد من أنظمة باتريوت من هولندا.يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البنتاغون أنه بدأ في تدريب القوات الأوكرانية في قاعدة فورت ستيل العسكرية على استخدام وصيانة منظومة صواريخ باتريوت.وأوضح أنه سيتم تدريب ما يقرب من 90-100 جندي أوكراني، خلال الأشهر القليلة المقبلة، على كيفية تشغيل وصيانة نظام الصواريخ.وبالمثل، وعدت ألمانيا أوكرانيا بنظام باتريوت، وأعربت هولندا عن نيتها في توفير نظام صواريخ باتريوت أيضًا.يشار إلى أن الدول الغربية الداعمة لنظام كييف ركزت مساعداتها العسكرية على الدفاع الجوي في الأشهر الأخيرة، وسط ضربات صاروخية روسية على أهداف أوكرانية رئيسية.
https://sputnikarabic.ae/20221220/عسكري-في-مشاة-البحرية-الأمريكية-روسيا-ستدمر-باتريوت-على-الفور-1071383764.html
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/07/1073230054_190:0:2919:2047_1920x0_80_0_0_0747171845d7b0ff814761da3d5d7356.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار أوكرانيا, الجيش الأوكراني, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار ألمانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

أوكرانيا: تسلمنا أول منظومة "باتريوت" لكن لم يتم تفعيلها بعد

10:41 GMT 10.03.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKIالجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية
الجيش البولندي يتدرب على منظومات باتريوت الصاروخية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / JANEK SKARZYNSKI
تابعنا عبرTelegram
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إن كييف تسلمت أول منظومة "باتريوت" للدفاع الصاروخي والتي وعدت بتقديمها أمريكا وألمانيا لأوكرانيا.
وأضاف دانيلوف في تصريحات لصحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تسلمت منظومة باتريوت، واحدة من أصل اثنتين، إلا أنها لم تُفعل بعد.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تحصل كييف أيضا في الفترة المقبلة على المزيد من أنظمة باتريوت من هولندا.
منظومة باتريوت للدفاع الجوي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالات تكشف عن ثغرات في "باتريوت" تدمرها روسيا على الفور
20 ديسمبر 2022, 08:23 GMT
يذكر أنه في يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البنتاغون أنه بدأ في تدريب القوات الأوكرانية في قاعدة فورت ستيل العسكرية على استخدام وصيانة منظومة صواريخ باتريوت.
وأوضح أنه سيتم تدريب ما يقرب من 90-100 جندي أوكراني، خلال الأشهر القليلة المقبلة، على كيفية تشغيل وصيانة نظام الصواريخ.
وبالمثل، وعدت ألمانيا أوكرانيا بنظام باتريوت، وأعربت هولندا عن نيتها في توفير نظام صواريخ باتريوت أيضًا.
يشار إلى أن الدول الغربية الداعمة لنظام كييف ركزت مساعداتها العسكرية على الدفاع الجوي في الأشهر الأخيرة، وسط ضربات صاروخية روسية على أهداف أوكرانية رئيسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала