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https://sputnikarabic.ae/20230310/العراق-الاتفاق-السعودي-الإيراني-يؤذن-بتدشين-مرحلة-جديدة-في-المنطقة-1074561018.html
العراق: الاتفاق السعودي الإيراني يؤذن بتدشين مرحلة جديدة في المنطقة
العراق: الاتفاق السعودي الإيراني يؤذن بتدشين مرحلة جديدة في المنطقة
رحب العراق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T14:17+0000
2023-03-10T14:17+0000
العراق
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وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن "المساعي التي بذلتها الحكومة العراقية في هذا الإطار، سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين".وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".كما أشار البيان إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 - 2022".كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
https://sputnikarabic.ae/20230310/وكلات-السعودية-وإيران-توقعان-اتفاقا-لاستئناف-العلاقات-وتحددان-موعدا-لفتح-السفارات-1074550983.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, إيران, الصين, العالم العربي, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, السعودية, إيران, الصين, العالم العربي, الأخبار

العراق: الاتفاق السعودي الإيراني يؤذن بتدشين مرحلة جديدة في المنطقة

14:17 GMT 10.03.2023
© AP Photo / Sam McNeil / علم العراق
علم العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AP Photo / Sam McNeil /
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رحب العراق بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين المملكة العربية السعودية وإيران، لتبدأ بموجبه صفحة جديدة من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الجارين.
وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن "المساعي التي بذلتها الحكومة العراقية في هذا الإطار، سينعكس على تكامل العلاقات بين الجانبين".
وأضاف البيان أن "الاتفاق سيعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة، بهدف إطار يحقق تطلعات جميع الأطراف ويؤذن بتدشين مرحلة جديدة".
حرب بين إيران والسعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
السعودية وإيران توقعان اتفاقا لاستئناف العلاقات برعاية صينية... فيديو
12:02 GMT
وأصدرت كل من السعودية وإيران والصين، اليوم الجمعة، بيانا ثلاثيا مشتركا، أعلنت فيه الدول الثلاث قيام إيران والسعودية بتوقيع اتفاقية لاستئناف العلاقات بين البلدين، برعاية من الرئيس الصيني شي جين بينغ.
وأوضح البيان أنه "من المقرر فتح سفارتي (البلدين) في غضون شهرين".
كما أشار البيان إلى أن الجانبين السعودي والإيراني قد أعربا عن "تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021 - 2022".
كما أعرب الجانبان عن "تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها".
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