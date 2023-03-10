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انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني نائبا لرئيس الصين
انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني نائبا لرئيس الصين
انتخب نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية،... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T04:21+0000
2023-03-10T04:22+0000
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بكين - سبوتنيك. جرى التصويت على المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.وأعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20230310/البرلمان-الصيني-ينتخب-شي-جين-بينغ-رئيسا-للبلاد-ورئيسا-للجنة-العسكرية-المركزية-1074534061.html
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الصين, العالم, الحزب الشيوعي الصيني, أخبار العالم الآن, البرلمان الصيني
الصين, العالم, الحزب الشيوعي الصيني, أخبار العالم الآن, البرلمان الصيني

انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني نائبا لرئيس الصين

04:21 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 04:22 GMT 10.03.2023)
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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انتخب نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.
بكين - سبوتنيك. جرى التصويت على المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.
انتخاب الرئيس الصيني شي جين بينغ أمينا عاما للحزب الشيوعي الصيني لولاية ثالثة، الأحد، 23 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
انتخاب شي جين بينغ رئيسا للصين لولاية ثالثة ورئيسا للجنة العسكرية المركزية
03:02 GMT
وأعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.
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