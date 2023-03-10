https://sputnikarabic.ae/20230310/انتخاب-النائب-الأول-لرئيس-مجلس-الدولة-الصيني-نائبا-لرئيس-الصين--1074534352.html
انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني نائبا لرئيس الصين
انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني نائبا لرئيس الصين
انتخب نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية،... 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T04:21+0000
2023-03-10T04:21+0000
2023-03-10T04:22+0000
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بكين - سبوتنيك. جرى التصويت على المرشحين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس ورئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية صباح اليوم الجمعة في الجلسة الكاملة الثالثة للدورة الأولى للمجلس الوطني الـ14 لنواب الشعب الصيني.وأعاد نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، انتخاب شي جين بينغ، بمنصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات، وفقا لنتائج التصويت.
https://sputnikarabic.ae/20230310/البرلمان-الصيني-ينتخب-شي-جين-بينغ-رئيسا-للبلاد-ورئيسا-للجنة-العسكرية-المركزية-1074534061.html
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الصين, العالم, الحزب الشيوعي الصيني, أخبار العالم الآن, البرلمان الصيني
الصين, العالم, الحزب الشيوعي الصيني, أخبار العالم الآن, البرلمان الصيني
انتخاب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الصيني نائبا لرئيس الصين
04:21 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 04:22 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
انتخب نواب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الجمعة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، هان تشنغ، نائبا لرئيس جمهورية الصين الشعبية، وفقا لنتائج التصويت.