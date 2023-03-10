https://sputnikarabic.ae/20230310/قلق-إسرائيلي-من-إعلان-استئناف-العلاقات-السعودية-الإيرانية-1074588230.html

قلق إسرائيلي من إعلان استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

قلق إسرائيلي من إعلان استئناف العلاقات السعودية الإيرانية

صرح مسؤول إسرائيلي، حول إعلان السعودية وإيران استئناف العلاقات بينهما، أن الاتفاق سيؤثر على إمكانية تطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب. 10.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-10T19:34+0000

2023-03-10T19:34+0000

2023-03-10T19:34+0000

إيران

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السعودية

إسرائيل

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جاءت تصريحات المسؤول الإسرائيلي خلال إحاطة رسمية للصحفيين المرافقين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في زيارته إلى العاصمة الإيطالية روما.وأضاف المسؤول أن الاتفاق بين السعودية وإيران جاء نتيجة شعور سعودي بأن الولايات المتحدة والحكومة السابقة في إسرائيل أظهرتا ضعفًا تجاه إيران، مضيفا بأن الاتصالات بين إيران والسعودية بدأت عام 2021 في عهد الحكومة السابقة في إسرائيل.وأكد على أن الاتفاق بين السعودية وإيران لن يضر بجهود الترويج للتطبيع بين إسرائيل والسعودية، مشيرا إلى أن ما يحدث على المستوى الدبلوماسي ليس ما يحدث تحت الطاولة.وأضاف بينيت أن دول العالم والمنطقة تراقب الصراع في إسرائيل مع حكومة مختلة تعمل على التدمير الذاتي بشكل منهجي.وصرح رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن الاتفاقية تعتبر فشلا ذريعا وخطيرا لسياسة الحكومة الخارجية.وكتب على صفحته في موقع "تويتر": "ما حصل هو انهيار لجدار الحماية الإقليمي الذي بدأنا ببنائه في وجه إيران"، وأن هذا نتاج الانشغال في ما أسماه بالجنون القضائي بدلا من مواجهة طهران وتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة.وأضاف: "إيران والسعودية اتفقتا الآن على تجديد العلاقات بينهما، وهذا أمر سيء للغاية بالنسبة لإسرائيل والعالم الحر بأسره".وتابع: "حان الوقت للجلوس والتحدث وحل خلافاتنا من أجل لم شملنا واتحادنا ضد التهديد الوجودي الذي نواجهه".ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس الاتفاق بـ "التطورات المقلقة"، مشيرا الى أن التحديات الأمنية الجسام التي على إسرائيل التعامل معها تزداد.

https://sputnikarabic.ae/20230310/صحيفة-عبرية-اتفاق-السعودية-على-استئناف-العلاقات-مع-إيران-بصقة-في-وجه-إسرائيل-1074587482.html

https://sputnikarabic.ae/20230310/البحرين-تعلق-على-اتفاق-السعودية-وإيران-استئناف-العلاقات-الدبلوماسية-1074587251.html

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