https://sputnikarabic.ae/20230310/مقاطعة-لينينغراد-تعلن-عن-رغبتها-بتطوير-العلاقات-مع-سوريا--1074541183.html
مقاطعة لينينغراد تعلن عن رغبتها بتطوير العلاقات مع سوريا
مقاطعة لينينغراد تعلن عن رغبتها بتطوير العلاقات مع سوريا
أعلنت سلطات مقاطعة لينينغراد عن رغبتها بتعزيز العلاقات مع سوريا على المستوى الإقليمي. 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T07:55+0000
2023-03-10T07:55+0000
2023-03-10T08:26+0000
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صرح حاكم المقاطعة ألكسندر دروزدينكو بعد لقاء مع القنصل الفخري للجمهورية العربية في سان بطرسبورغ غازي ملاذ، أن المقاطعة لديها مقترحات للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك في تطوير العلاقات التجارية.كما وأعرب دروزدينكو عن تعازيه ودعمه للشعب السوري المتضرر من الزلزال. وشاركت لينينغراد في جمع المساعدات - وتم إرسال أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وتم جمع مساعدات للسوريين من قبل متطوعين من المقاطعة والشباب والمنظمات العامة ونشطاء جمعيتي "متطوعوا لينينغراد" و"حركة نحن معا".
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روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
روسيا, أخبار سوريا اليوم, العالم
مقاطعة لينينغراد تعلن عن رغبتها بتطوير العلاقات مع سوريا
07:55 GMT 10.03.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 10.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت سلطات مقاطعة لينينغراد عن رغبتها بتعزيز العلاقات مع سوريا على المستوى الإقليمي.
صرح حاكم المقاطعة ألكسندر دروزدينكو بعد لقاء مع القنصل الفخري للجمهورية العربية في سان بطرسبورغ غازي ملاذ، أن المقاطعة لديها مقترحات للتعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية، وكذلك في تطوير العلاقات التجارية.
قال دروزدينكو: "نحن على استعداد للمشاركة في مشاريع استثمارية على أراضي الجمهورية العربية السورية من خلال شركات لينينغراد. بالإضافة إلى ذلك، نخطط لتنظيم تواصل أوثق بين شباب دولنا بمساعدتكم. نستضيف منتديات مثل Ladoga و Alexander Nevsky حيث ندعو ممثلين عن المنظمات الشبابية ومستعدون أيضًا لتقديم دعم شامل في مجال التعليم ودعوة الطلاب السوريين للدراسة في جامعة بوشكين لينينغراد الحكومية".
كما وأعرب دروزدينكو عن تعازيه ودعمه للشعب السوري المتضرر من الزلزال. وشاركت لينينغراد في جمع المساعدات - وتم إرسال أكثر من طنين من المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وتم جمع مساعدات للسوريين من قبل متطوعين من المقاطعة والشباب والمنظمات العامة ونشطاء جمعيتي "متطوعوا لينينغراد" و"حركة نحن معا".