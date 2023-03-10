عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230310/مهارة-جديدة-لـالذكاء-الاصطناعي-القدرة-على-تكوين-صور-من-قراءة-أفكارك-1074571040.html
مهارة جديدة لـ"الذكاء الاصطناعي"... القدرة على تكوين صور من قراءة أفكارك
مهارة جديدة لـ"الذكاء الاصطناعي"... القدرة على تكوين صور من قراءة أفكارك
كشفت تقنية "الذكاء الاصطناعي"، عن امتلاكه مهارة جديدة غير متوقعة على الإطلاق، وهي القدرة على ‏تكوين ورسم صور، من مجرد اطلاعه على أفكار البشر.‏ 10.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-10T16:21+0000
2023-03-10T16:21+0000
مجتمع
منوعات
علوم
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104383/36/1043833676_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_e2b6d4690a440aa9109fa413d4eec0a6.jpg
وعرض باحثون من اليابان عشرات الآلاف من الصور، تمكن "الذكاء الصناعي" من تكوينها من أفكار الناس، والتي تبدو مثل صور غامضة غريبة كاللوحات الزيتية، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.ومن بين هذه الصور المعروضة، دمية لدب محشو، ومشهد غابة هادئ، وتشكيل غريب لسحابة.وانتزعت التقنية المثيرة للجدل عالميا، الصور بالفعل من عقل الشخص، بواسطة ماسح ضوئي للدماغ يحركه "الذكاء الاصطناعي".وتدرس الآلة أنماط الدماغ في رأس الإنسان، ثم تخلق صورة بناءً على ما يفكر فيه.واستخدم العلماء في جامعة أوساكا اليابانية، أداة الذكاء الاصطناعي "Stable Diffusion"، والتي تستخدم الصور النصية لإنشاء المدخلات، ولكن بدلا من استخدامها الكلمات، استخدم الفريق العلمي مسحا للدماغ من الرنين المغناطيسي الوظيفي (التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي).والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، من الممكن أن يلتقط تغيرات تدفق الدم في مناطق الدماغ، المرتبطة بإدراك الصورة.ومن هذا المنطلق، تمكن بالرنين المغناطيسي الوظيفي، من تكوين صورة دقيقة تقريبا، للصورة التي يفكر فيها الإنسان.وتم استخدام 4 مشاركين في الدراسة، وعرض كل منهم في النهاية، مجموعة من 10 آلاف صورة، ووجد العلماء أنها مطابقة لما ورد في عقل المشاركين بنسبة 80%.وقال الفريق في دراستهم المنشورة في موقع "bioRxiv": "لقد أظهرنا أن طريقتنا يمكنها إعادة بناء صور عالية الدقة بإخلاص دلالي عالٍ من نشاط الدماغ البشري".وتابعوا: "على عكس الدراسات السابقة لإعادة بناء الصورة، لا تتطلب طريقتنا تدريبا، أو ضبطًا دقيقا لنماذج التعلم العميق المعقدة".ويحظى "الذكاء الاصطناعي" حول العالم في الوقت الحالي، باهتمام ملحوظ، خاصة بعد ظهور نظام المحادثة "شات جي بي تي" في أواخر عام 2022، وروبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى.وكانت تقارير أفادت، الأسبوع الماضي، بأن بعض المحتالين استخدموا "الذكاء الاصطناعي" للنصب على زوجين من كندا، وذلك بتزييفهم صوت نجلهما، عبر محادثة هاتفية، من أجل النصب عليهما، والحصول على أموال منهما.
https://sputnikarabic.ae/20230309/روبوت-شات-جي-بي-تي-يكشف-عن-توقعاته-لمستقبل-الاقتصاد-الروسي-1074521044.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104383/36/1043833676_92:0:1799:1280_1920x0_80_0_0_607e8f4943fa0ceff0e7b3401f52aa77.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, علوم, العالم, الأخبار
منوعات, علوم, العالم, الأخبار

مهارة جديدة لـ"الذكاء الاصطناعي"... القدرة على تكوين صور من قراءة أفكارك

16:21 GMT 10.03.2023
CC0 / Pixabay / لعبة دب محشو
لعبة دب محشو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2023
لعبة دب محشو
CC0 / Pixabay /
تابعنا عبرTelegram
كشفت تقنية "الذكاء الاصطناعي"، عن امتلاكه مهارة جديدة غير متوقعة على الإطلاق، وهي القدرة على ‏تكوين ورسم صور، من مجرد اطلاعه على أفكار البشر.‏
وعرض باحثون من اليابان عشرات الآلاف من الصور، تمكن "الذكاء الصناعي" من تكوينها من أفكار الناس، والتي تبدو مثل صور غامضة غريبة كاللوحات الزيتية، وفقا لصحيفة "التايمز" البريطانية.
ومن بين هذه الصور المعروضة، دمية لدب محشو، ومشهد غابة هادئ، وتشكيل غريب لسحابة.
وانتزعت التقنية المثيرة للجدل عالميا، الصور بالفعل من عقل الشخص، بواسطة ماسح ضوئي للدماغ يحركه "الذكاء الاصطناعي".
وتدرس الآلة أنماط الدماغ في رأس الإنسان، ثم تخلق صورة بناءً على ما يفكر فيه.
واستخدم العلماء في جامعة أوساكا اليابانية، أداة الذكاء الاصطناعي "Stable Diffusion"، والتي تستخدم الصور النصية لإنشاء المدخلات، ولكن بدلا من استخدامها الكلمات، استخدم الفريق العلمي مسحا للدماغ من الرنين المغناطيسي الوظيفي (التصوير الوظيفي بالرنين المغناطيسي).
والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، من الممكن أن يلتقط تغيرات تدفق الدم في مناطق الدماغ، المرتبطة بإدراك الصورة.
ومن هذا المنطلق، تمكن بالرنين المغناطيسي الوظيفي، من تكوين صورة دقيقة تقريبا، للصورة التي يفكر فيها الإنسان.
وتم استخدام 4 مشاركين في الدراسة، وعرض كل منهم في النهاية، مجموعة من 10 آلاف صورة، ووجد العلماء أنها مطابقة لما ورد في عقل المشاركين بنسبة 80%.
برنامج المحادثة الصناعي شات جي بي تي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
روبوت "شات جي بي تي" يكشف عن توقعاته لمستقبل الاقتصاد الروسي
أمس, 15:51 GMT
وقال الفريق في دراستهم المنشورة في موقع "bioRxiv": "لقد أظهرنا أن طريقتنا يمكنها إعادة بناء صور عالية الدقة بإخلاص دلالي عالٍ من نشاط الدماغ البشري".
وتابعوا: "على عكس الدراسات السابقة لإعادة بناء الصورة، لا تتطلب طريقتنا تدريبا، أو ضبطًا دقيقا لنماذج التعلم العميق المعقدة".
ويحظى "الذكاء الاصطناعي" حول العالم في الوقت الحالي، باهتمام ملحوظ، خاصة بعد ظهور نظام المحادثة "شات جي بي تي" في أواخر عام 2022، وروبوتات الذكاء الاصطناعي الأخرى.
وكانت تقارير أفادت، الأسبوع الماضي، بأن بعض المحتالين استخدموا "الذكاء الاصطناعي" للنصب على زوجين من كندا، وذلك بتزييفهم صوت نجلهما، عبر محادثة هاتفية، من أجل النصب عليهما، والحصول على أموال منهما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала